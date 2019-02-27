Özdil Nami nereye koşuyor? Kıb-TEK'te imzalar ortaya çıktı!

Detay Özel Haber

Kıb-TEK'te bir süredir yaşanan Bakan Özdil Nami krizi yeni bir boyut kazandığı ortaya çıktı. Bir süre önce Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı olan Ahmet Hüdaoğlu'nun 12 Şubat 2019 tarihinde Bakan Özdil Nami tarafından görevden alınması ile doruk noktasına ulaşan kriz imzaların ortaya çıkması ile yeni bir boyut kazandı.

Nami Yönetim Kurulu üyelerinin de görevden alınmasını istemiş ancak hükümet ortakları HP ile TDP tarafından bu isteği kabul görmemişti.

GEREKÇE TİS'E ATILAN İMZALAR

Bakan Nami, Kıb-TEK eski Yönetim Kurulu başkanı Ahmet Hüdaoğlu'nun görevden alınmasını ise EL-SEN ile Kıb-TEK yönetim kurulunun imzaladığı Toplu İş Sözleşmesi'ni (TİS) gerekçe göstermişti.

Yaşananların ardından EL-SEN süresiz grev kararı ilan etmiş Başbakan Tufan Erhürman'ın devreye girmesinden sonra grev kararı askıya alınmıştı.

Ahmet Saygılı ve Ahmet Hüdaoğlu görevi devrederken

YENİ BAŞKAN ATANDI

Dün toplanan Bakanlar Kurulu Bakan Özdil Nami'nin önerisi ile Kıb-TEK Yönetim Kurulu Asbaşkanı olan Muharrem Saygılı'yı Yönetim Kurulu Başkanı olarak atama kararı aldı.

İMZALAR ATILDI

Detay Gazetesi'nin ele geçirdiği Kıb-TEK ile EL-SEN arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi'nde görevden uzaklaştırılan Ahmet Hüdaoğlu ile birlikte yeni olarak Yönetim Kurulu başkanlığına getirilen yeni Başkan Ahmet Saygılı'nın imzasının da olduğu ortaya çıktı.

Son yapılan Yönetim Kurulu Başkanı görevlendirmesi ile Bakan Özdil Nami'nin eski Başkan Ahmet Hüdaoğlu'nun görevden almak için öne sürdüğü benden habersiz TİS imzaladılar gerekçesi ise havada asılı kaldı.

Amaç yatırımı geciktirmek AKSA'nın önünü açmak mı?

Tüm bu yaşanılanlardan sonra Bakan Nami'nin ihale sürecini geciktirmeye çalıştığı da iddia edildi.

İşte Kıb-TEK ile EL-SEN arasında imzalanan TİS'deki imzalar