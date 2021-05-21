Özdil Nami'den Fuat Oktay'a sorular..."Bu sorulara umarım cevap verir"

İşte açıklama;

Sn Oktay geliyormuş. Bu sorulara umarım cevap verir

1. TC'de enflasyon ile vatandaşdan vergi alıyorsunuz. TL kullanan KKTC de bu vergiyi size ödüyor. Miktarını biliyor musunuz? İade edecek misiniz?

2. Önümüzdeki 5 yıl içinde KKTC yi hangi ülkelerin tanımasını bekliyorsunuz?

3. KKTC ile haksız rekabeti de önleyecek şekilde bir serbest ticaret anlaşması neden yapılmıyor?

4. Enterkonnekte kablo projesi neden ilerletilmiyor?

5. Savunma harcamaları neden hep geç aktarılıyor? Bunlar sorulara/sorunlara cevap vermeden KKTC ye yardım edildiği söylenemez.