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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Özdil'in 'Mustafa Kemal' kitabı 50 bin liraya satılıyor

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Yılmaz Özdil'in 2500 liraya satışa sunduğu "Mustafa Kemal" kitabı, piyasaya sürüldükten 4 saat sonra tükendi. Satıştan 4 milyon liradan fazla gelir elde edilirken, kitabın bazı internet sitelerinde 50 bin liradan satıldığı görüldü.
Özdil'in 'Mustafa Kemal' kitabı 50 bin liraya satılıyor

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in 1881 adet basılan ve 2500 liralık fiyatı nedeniyle tartışmalara neden olan 'Mustafa Kemal' kitabı, bugün saat 09:05'te satışa sunuldu.

Yoğunluk nedeniyle Kırmızı Kedi Yayınevi'nin sitesi çökerken, http://www.kirmizikedi.com'a girmeye çalışanlar 'Bu siteye ulaşılmıyor' uyarısıyla karşılaştı.

4 MİLYON 702 LİRA GELİR ELDE EDİLDİ

2500 liraya satılan ve 4 saat içinde tükenen kitaptan 4 milyon 702 bin 500 TL gelir elde edildi.

Öte yandan Özdil'in kitabının bazı alışveriş sitelerinde 50.000 TL'ye satıldığı görüldü.

Özdil, kitabın fiyatına yönelik eleştirilere dünkü köşesinden yanıt vermiş, "Özel serilerde bu fiyat normal, istemeyen almaz" şeklinde konuşmuştu.

 

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