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Özel bir hastanede yeni vakalar var!

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Özel bir hastanede estetisyen Şenay Garanti, sosyal medya üzerinden Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Özel bir hastanede yeni vakalar var!

Özel bir hastanede estetisyen Şenay Garanti, sosyal medya üzerinden Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

DETAY SOSYAL MEDYA

Garanti, temaslılarını bildirdiğini ifade ederek, herkesin üstüne düşen görevi yapması gerektiğini ve aranmayan, gözden kaçan var ise kendisini bildirmesi gerektiğini dile getirdi.

“Herkes önce kendi sonra çevresindekiler için dikkat etsin” diyen Garanti, “Bana çok dikkat etmek bile yetmemiş” ifadelerini kullandı.

İşte Garanti'nin yaptığı açıklama;

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