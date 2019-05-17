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“Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet Risklerinin Azaltılması Çalıştayı” düzenlendi.

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Gazimağusa’da Arkın Palm Beach Hotel’de düzenlenen çalıştayda, afet durumunda,özel gereksinimli bireylerin risklerinin azaltılması ve veri tabanı oluşturulması, bunun sonucunda da eylem planı hazırlanması hedefleniyor.
“Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet Risklerinin Azaltılması Çalıştayı” düzenlendi.

Çalıştay, Sağlık, Eğitim , Çalışma, Turizm  Bakanlıkları, Sivil Savunma Teşkilatı ve üniversite temsilcilerinden oluşan 75 kişinin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

İki oturumda  gerçekleşen Çalıştay’da davetli konuşmacılar olarak; Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden Prof. Dr. Aslı Sungur ile Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü’nden Yrd. Doç. Dr. Ayten  Düzkantar yer aldı.

MERAL AKINCI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı çalıştayın açılış töreninde yaptığı konuşmada,  Çalıştay’ın heyecan verici ve  özel gereksinimli bireylerin afet rsklerinin azaltılması konusunda ilk adımın atılacak olmasının ülke için önemli olduğunu söyledi.
 
Akıncı, çalıştayın “afetlerde- engellilik” açısından yol haritası başlatması dileğinde bulunarak,  afetlere karşlı hazırlıklı  olmanın bir ihtiyaç  olduğunun altını çizdi.

Çalıştay sayesinde  istatistiki bilginin oluşturulacak olmasının da önemine değinen Akıncı, doğal afetlerden etkilenen insan sayısının  bilinmediğini ifade etti.

Ülkede yakın geçmişte doğal afetlerde acı tecrübeler yaşandığını hatırlatan Meral Akıncı, doğal afetlerde özel gereksinimli bireylerin de gündeme getirilmesinin önemine işaret etti.

Akıncı, doğal afetlerle ilgili  ulusal politikalar geliştirilmesi ve yasal ve sosyal tedbirlerin alınmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi

Afetleri riskli hale getiren  unsurlara dikkat çeken Akıncı, Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Engelli bireylerle ilgili 2017 yılı ekim ayı verilerini paylaşan Akıncı, bu tarih itibarıyla ülkede 5 bin 601 engelli bulunduğunu, 2014-2017 yılları arasında engelli sayısının yüzde 17 arttığını söyledi.

Akıncı,  engellilerin yüzde 56’sının erkek yüzde 44’ünün kadın olduğunu kaydederek,  engelli istihdamının ise sadece 538 olduğunun altını çizdi.
Akıncı, engellilerin yüzde 76’sının kamu, yüzde 13’ünün belediyelerde istihdam edildiğini, özel sektördeki oranın ise sadece yüzde 10 olduğunu ifade etti.

Engellileirn yüzde 81’inin devletten nakdi yardım aldığını belirten Akıncı, ülkedeki engelli sayısının yüksek ve artmakta olduğunu sözlerine ekledi.

ARTER

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de,  Çalıştay’ın kendilerine heyecan verdiğini belirterek, doğal afetlerin ne zaman yaşanacağının bilinmediğini bu yüzden tedbirlerin alınması gerektiğini kaydetti.

Arter, “Can kayıpları yaşandıktan sonra birbirimizi suçlamak  bize yakışmaz, tedbirleri almak zorundayız” dedi.

Yaşanan  son sel felaketi düşünüldüğünde çalıştayın öneminin kendiliğinde ortaya çıktığını söyleyen Arter, Çalıştay’ın gerçekleştirilmesinin ardından ortaya çıkan  veriler ışığında gerekli birimlerle iş birliği içerisinde eylem planı oluşturulması gerektiğini kaydetti.

OĞURLU

DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zolru Oğurlu, Engelliler Haftası kapsamında böyle bir etkinliğin düzenlenmesinin yerinde olduğunu söyledi.

Oğurlu, hayatın her alanında her bireyin farkındalık yaratmasının önemli olduğunu belirterek, “Küçük toplum olmamız nedeniyle  yapmamız gereken çok şey var. Bunun için  birlik olmamız gerekir” dedi.

EVCİMEN

Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi Sorumlusu Emirali Evcimen, etkinliğin  çok özel grubun gereksinimlerini konuşmak ve yol haritası belirlemek için düzenlendiğini söyledi.

Evcimen, merkez olarak özel gereksinimli bireylerin eğitimleri, ihtiyaçları ve gereksinimleri ile ilgilendiklerini ancak özel gereksinimli bireylerin afetten korunmalarının bambaşka bir konu olduğunu söyledi.

Evcimen, çalıştayı 75 kişilik bir grupla yapma  hedefini yakalayarak amaçlarına ulaştıklaırnı söyledi.

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