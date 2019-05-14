“Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet Risklerinin Azaltılması” çalıştayı düzenleniyor

Gazimağusa Belediyesi, DAÜ Mimarlık Fakültesi ve Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi işbirliğinde yapılacak Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet Risklerinin Azaltılması Çalıştayı’yla ilgili basın toplantısı bugün saat 10.00’da Gazimağusa Belediyesi’nde gerçekleştirildi.

VERİTABANI OLUŞTURULMASI HEDEFLENİYOR

GMB’den verilen bilgiye göre, GMB, Engelliler Haftası nedeniyle afet durumunda özel gereksinimli bireylerin risklerinin azaltılmasını ve veri tabanı oluşturulmasını hedefliyor.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, basın toplantısında yaptığı konuşmada, Engelliler Haftası nedeniyle Şubat ayında Eskişehir’de çok geniş kapsamlı yapılan çalıştaya belediye ekibinin katıldığını hatırlatarak, Kıbrıs’ta da benzer bir çalıştayın yapılmasına karar verdiklerini söyledi.

Arter, “Doğal afetler yaşandıktan sonra her zaman keşke bu önlem alınsaydı” şeklinde konuşmalar yapıldığını ancak felaketlerle karşılaşmadan önce tedbir almanın önemli olduğuna işaret ederek, çalıştayın temel mantığının bu olduğuna dikkat çekti.

Konunun başından beri birlikte çalıştıkları Doç. Dr. Sibel Dinçyürek, Emirali Evcimen ve DAÜ Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Müjdem Vural’a teşekkür eden Başkan İsmail Arter, “Bu tür afetlerle inşallah karşılaşmayız ancak biz tedbirimizi almak durumundayız, herkesin ilgi gösterip çalıştaya katkı koymasını temenni ederim. Çalıştayın ülkemize hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

DİNÇYÜREK: “İVEDİ VE ACİLEN YAPILMALI…”

Doç. Dr. Sibel Dinçyürek ise çalıştayın bireylerin ortak bir konu üzerinde çalışmalarını, düşünmelerini ve öğrenmelerini sağlayan uygulamalı bilimsel bir öğretim tekniği olduğunu belirtti. Literatürü taradıklarını ve KKTC’de bu konuda yapılan bazı çalışmalara rastladıklarını ancak özel gereksinimli bireyler için afet risklerinin azaltılmasıyla ilgili herhangi bir çalışma bulamadıklarını kaydeden Dinçyürek, böyle bir etkinliğin ivedi ve acilen yapılmasının kararlaştırıldığını söyledi.

Dinçyürek, çalıştayın ortaya koyacağı sonuçların hem insanlar, hem kurum- kuruluşlar, hem de araştırmacılara önemli katkı yapacağını söyleyerek, dört uzman konuğun açılış konuşmalarından sonra yaklaşık 75 kişilik katılımla çalıştayın gerçekleşeceğini ifade etti.