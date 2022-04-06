''Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasa Tasarısı'' Halkın Bilgisine Sunuldu

“Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasa Tasarısı”, dün, Resmi Gazete’de yayımlanarak, halkın bilgisine sunuldu.

Yasa tasarısının içeriğiyle ilgili görüş ve öneriler, tasarının Resmi Gazete’de yayımlanmasını izleyen 20 içinde Meclis Başkanlığına yazılı olarak sunulabilecek.

“Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasa Tasarısı”yla (Y.T.No: 10/1/2022), uluslararası sözleşmelere ve güncel uygulamalara paralel olarak özel gereksinimli bireylerin yaşam standartlarını yükseltilmesi, toplumda daha fazla kabul görmelerinin sağlanması ve her türlü eğitim hakları güvence altına alınması amaçlanıyor.

Bu amaçla 1983 yılından bugüne özel eğitim gerektiren bireylerin eğitimlerini düzenleyen 17/1986 Milli Eğitim Yasası’nın 52'nci maddesi kaldırılarak, yerine daha kapsamlı “Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasa Tasarısı” yapıldı.