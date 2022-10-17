Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasa Tasarısı oy birliği ile kabul edildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda komitelerden gelen tasarı ve önerilerin görüşülmesine geçildi.

Bu çerçevede ilk olarak İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin Gençlik Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ilişkin Raporu, Komite Başkanı Özdemir Berova tarafından sunuldu. Ardından tasarının madde madde ve bütününün görüşülmesine geçildi. Tasarı, oy birliği ile kabul edildi.

Ardından İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasa Tasarısı’na ilişkin Raporu da Komite Başkanı Özdemir Berova tarafından sunuldu.

BESİM

Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasa Tasarısı ile ilgili söz alan CTP Milletvekili Filiz Besim, yasanın geçmesinin önemine değinerek, yasa hazırlanırken birçok kurum ve kuruluşun komiteye yol gösterdiğini vurguladı. Meclis’ten geçen birçok yasanın layıkıyla uygulanmadığı eleştirisinde bulunan Besim, bu yasanın uygulanmasının çok önemli olduğunu ve yasayla ilgili tüzüklerin de geçirilmesi gerektiğini kaydetti. Tasarının içeriği ile ilgili bilgiler de aktaran Besim, yasaya katkı koyan herkese teşekkür etti.

ROGERS

Tasarıyla ilgili söz alan HP Milletvekili Jale Refik Rogers da, yasanın çok önemli olduğunu ancak yasayı yapmakla işin bitmediğini kaydetti. “Bundan sonra uygulama bacağı en önemli bacak olacak” diyen Rogers, yasanın etkin şekilde çalıştırılması açısından tüzüklerin geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Rogers, tam gün eğitime özel eğitimden başlanması gerektiğine de inanç belirtti.

YEŞİLIRMAK

Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasa Tasarısı’na ilişkin söz alan UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak da, yasanın hayat bulmasının önemine değindi. Özel eğitimin sürdürülebilir ve nitelikli olmasının önemine vurgu yapan Yeşilırmak, yasayı hazırlayan komitede bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Yasada öngörülen tüzüklerin çıkarılmasının ve bakanlıkların koordineli olarak çalışmasının da çok önemli olduğunu kaydeden Yeşilırmak, yasaya katkı koyan herkese teşekkür ederek sözlerine son verdi.

BARÇIN

CTP Milletvekili Devrim Barçın da tasarıyla ilgili söz aldı. Sorumlu muhalefet anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Barçın, uyumlu bir çalışmayla tasarıyı komiteden oy birliği ile geçirdiklerini, bugün de Meclis’ten oy birliği ile geçireceklerini ifade etti.

DİNÇYÜREK

UBP Milletvekili Hakan Dinçyürek de, Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasa Tasarısı’nın yasallaşacak olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

ÇAVUŞOĞLU: "GELECEK YIL TAM GÜN EĞİTİME GEÇİLİRKEN ÖZEL EĞİTİMDE DE TAM GÜN EĞİTİME GEÇİLECEK”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da yasanın hayat bulacak olmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, bu yasayla birlikte yapılması gereken çok iş olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, eğitim hizmetlerinde fırsat eşitliği, eğitimin devamlılığı, gereksinimlere göre değerlendirme ve eğitim alınması, bağımsız yaşam becerilerine erişim gibi unsurları bu yasanın sağlayacakları arasında saydı.

Gelecek yıl tam gün eğitime geçilirken özel eğitimde de tam gün eğitime geçileceğini aktaran Çavuşoğlu, destek veren herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından tasarının madde madde ve bütününün görüşülmesine geçildi. Tasarı, oy birliğiyle kabul edildi.