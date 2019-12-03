Sosyal Hizmetler Dairesi ve Erülkü Süpermarket işbirliğinde "Özel Gereksinimli Bireylerin İş ve Sosyal Hayatla Bütünleşmesi Etkinliği” düzenlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, Erülkü Süpermarket’te Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı on sekiz yaş üstü engelli rehabilitasyon merkezine devam eden gençlere yönelik olarak gerçekleştirildi.



Özel gereksinimli gençlerin kendilerine fırsat tanınırsa neler yapabileceği konusunda farkındalık yaratmayı hedefleyen etkinlikte, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Girne ve Güneşköy 18 yaş üstü engelli rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören gençler Erülkü süpermarketin kasa, şarküteri, çocuk oyun alanı, paketleme, fırın gibi farklı bölümlerinde görev aldı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Girne ve Güneşköy 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi çalışanları da etkinliğe katıldı.



SUCUOĞLU



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, etkinlikteki konuşmasında, engellilere yönelik hassasiyetin 365 gün devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.



Bakanlık olarak KKTC’de yaşamını sürdüren 6 bin civarındaki engellinin sosyal ve çalışma hayatına katılımı için çaba sarf ettiklerini dile getiren Sucuoğlu, özellikle özel sektörde çalışma şansı bulan bu kişilere işlerinde başarılar diledi.



Sucuoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, özel sektörde iş bulan her engelli için asgari ücretin yüzde 80’i kadar katkı, 48 ay boyunca da ihtiyat sandığı ve sosyal sigorta yatırımlarının tümünü karşıladığını söyledi

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın engelli vatandaşların yaşamlarını daha rahat sürdürebilmeleri adına çok çalıştıklarını da belirten Sucuoğlu, Demirhan bölgesinde bulunan Engelsiz Yaşam Evinin 2020 yılı içerisinde faaliyete gireceğini müjdeledi.



Etkinliğin sonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, katkılarından dolayı Erülkü Süpermarket Sahipleri Kaan Erülkü ve Ali Erülkü’ye teşekkür plaketi takdim etti.