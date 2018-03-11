Özel Gereksinimli çocuğu olan ailelerin eğitimi önemli 

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Özel Gereksinimi Olan Çocuklar Uygulama, Araştırma ve Eğitim Merkezi (ÖÇEM) tarafından “Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Ailelerin Eğitimi” konulu konferans düzenlendi.

Konferansa, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim BölümüÖğretim Üyesi Dr. Tamer Karakoç konuşmacı olarak katıldı.

Karakoç, aile eğitiminin sadece özel gereksinimli çocukların aileleri için değil, olağan gelişim gösteren çocukların aileleriiçin de gerekli olduğunu, çünkü ailelerin büyük kısmının çocuklarının olumlu ve uygun davranışlarından çok, uygun olmayan olumsuz davranışlarını gördüğünü, bunun da çocuktaki olumsuz davranışların artmasına neden olduğunu örnekler vererek açıkladı.

Karakoç, insan beyninin tehditlerle kendisini kapattığını, ancak motive edildiğinde öğrendiğini ve bu nedenle, ana babaların çocuklarını yetiştirirken motive etmeleri gerektiğini söyleyerek örneklerverdi.

Karakoç, çocuğun olumlu davranışlarını geliştirmek için olumlu davranışsal destek eğitim programlarının uygulandığını ve bu programın ilk aşamasının ana babanın çocuğa nasıl davrandığının farkına varması, olumlu davranışlara ne kadar odaklandıklarını, olumsuz davranışları ne kadar öne çıkarttıklarını fark etmeleri gerektiğini, daha sonra,uygun davranışları geliştirmek için uygulanması gereken teknikleri,nasıl dönüt vereceklerini ve bu davranışları nasıl genelleyeceklerini açıkladı.

Olumsuz davranışları artıran ana baba yaklaşımlarının sistematiğindeki basamaklarıana babanın nasihatı, eleştirme, kızma, güç kullanma, bunun sonucu olarak istenmeyen davranışın artarak devam etmesi ve dayanaklı hale gelmesi olarak sıralayan Karakoç, bu basamaklarıörneklerle açıkladı. Karakoç, ana babaların bu davranışları söndürmek için alternatif davranışlar veya diğer davranışlar geliştirmesi, fırsat öğretimi yapması, ipuçlarını artırması, uygun davranışları model olma/model alma, sosyal model, sosyal fırsat geliştirmeleri ve sosyal beceri öğretimi yapmaları gerektiğini vurguladı.