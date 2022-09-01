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Özel gereksinimli çocuklara Trenyolu Polikliniği’nde pediatrik muayene, göz muayenesi ve diş muayenesi yapıldı

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Özel gereksinimli çocuklara Trenyolu Polikliniği’nde pediatrik muayene, göz muayenesi ve diş muayenesi yapıldı
Özel gereksinimli çocuklara Trenyolu Polikliniği’nde pediatrik muayene, göz muayenesi ve diş muayenesi yapıldı

Özel gereksinimli çocuklara Trenyolu Polikliniği’nde pediatrik muayene, göz muayenesi ve diş muayenesi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı Esenlendirici Sağlık Hizmetleri kapsamında özel gereksinimli çocuklara yönelik bugün başlatılan muayeneler, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra’nın da katılımıyla gerçekleşti.

Eylül ayı boyunca özel gereksinimli çocuklara Trenyolu Polikliniği’nde pediatrik muayene, göz muayenesi ve diş muayenesi yapılacağı da açıklandı.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, konuyla ilgili değerlendirmesinde, her bireye kaliteli sağlık hizmeti sağlama ilkesiyle çalıştıklarını kaydederek, “Prensibimiz halka kaliteli sağlık hizmeti götürmek” dedi.

Esenlendirici Sağlık Hizmetleri kapsamında dezavantajlı vatandaşlara ve çocuklara hizmet verildiğini belirten Bakan Altuğra, özel eğitim gören çocukların bugün göz ve diş taramasından, pediatrik muayeneden geçirilerek ailelerine teslim edildiğini söyledi.

Altuğra, “Özel çocuklarımız ve ailelilerimizle birlikte sağlık için el eleyiz” dedi.

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