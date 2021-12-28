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Özel Güvenlik Görevlileri Çalışma Belgeleri İçin Polis Okulunun Yapacağı 2. Dönem Eğitimler, 10 Ocak’ta Başlayacak

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Özel Güvenlik Görevlileri Çalışma Belgeleri İçin Polis Okulunun Yapacağı 2. Dönem Eğitimler, 10 Ocak’ta Başlayacak
Özel Güvenlik Görevlileri Çalışma Belgeleri İçin Polis Okulunun Yapacağı 2. Dönem Eğitimler, 10 Ocak’ta Başlayacak

Özel Güvenlik Yasası ile ülke çapında havalimanı, liman ve gümrük gibi yerler, spor müsabakaları, bankalar, üniversiteler, hastaneler ve gösterilerde görev almak üzere özel güvenlik görevlilerinin taşıması gereken nitelik ve almaları gerekli olan eğitim süreci devam ediyor.

6 Aralık 2021 tarihinde 1. dönem Özel Güvenlik eğitimine  başvurmuş 43 kişi, 3 Ocak 2022 tarihinde yapılacak sınav sonucu ile sertifikalarını alacak.

Özel Güvenlik Hizmetleri Yasası kapsamında görev yapacak güvenlik elemanlarının, yasa gereği almalar gereken Özel Güvenlik görevlisi çalışma belgeleri için, polis okulunun yapacağı 2. dönem eğitimlerse, 10 Ocak 2022 'de başlayacak.

Özel Güvenlik Eğitimine katılmak isteyenlerin, İçişleri Bakanlığı web sayfasından tedarik edecekleri başvuru formunu doldurarark, formda belirtilen evraklar ile birlikte İçişleri Bakanlığı Özel Güvenlik Birimine başvurmaları gerekiyor.

Başvuru sırasında sunulması gereken belgelerse şöyle:

1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kart fotokopisi.

2) Lise veya dengi bir okuldan mezun olduğunu belgeleyen diploma veya diploma yerine geçen belge.

3) Sabıka kayıt belgesi.

4) Erkekler için yurt ödevini yerine getirdiğini veya yurt ödevini yerine getirmiş   yapılmasına engel bir bedensel veya ruhsal hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu.

6) Eğitim ücreti makbuzu ( Bakanlıktan alınacak).

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