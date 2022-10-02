Özel Harekat polisi Mustafa Çalışgan, Suriye’de şehit oldu

Suriye’deki güvenlik faaliyetleri kapsamındaki bir üs bölgesine silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda Samsun Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeli polis memuru Mustafa Çalışgan yaralandı. Yaralanan polis memuru, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Şehit Çalışgan’ın naaşı Gaziantep Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından Asri Mezarlığa, daha sonra da konvoy eşliğinde Gaziantep Havalimanı’na götürüldü.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.