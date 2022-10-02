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Özel Harekat polisi Mustafa Çalışgan, Suriye’de şehit oldu

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Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde terör örgütünün saldırısında Özel Harekat polisi Mustafa Çalışgan şehit oldu.
Özel Harekat polisi Mustafa Çalışgan, Suriye’de şehit oldu

Suriye’deki güvenlik faaliyetleri kapsamındaki bir üs bölgesine silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda Samsun Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeli polis memuru Mustafa Çalışgan yaralandı. Yaralanan polis memuru, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Çalışgan’ın naaşı Gaziantep Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından Asri Mezarlığa, daha sonra da konvoy eşliğinde Gaziantep Havalimanı’na götürüldü.

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