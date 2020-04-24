Özel hastaneler ve tüp bebek merkezleri: “Özel sağlık kuruluşlarına haksızlık yapıldı”

Özel Hastaneler Birliği Başkanı Dr. Hayat İzel ve Tüp Bebek Merkezleri Birliği Başkanı Dr. Savaş Özyiğit'in yaptığı açıklamada, yıllardır özel sağlık hizmeti vererek, kamunun yükünü ciddi oranda azaltmakta oldukları belirtildi.

Ayrıca kamunun ihtiyacı olduğunda da gerekli desteği vermeye her zaman gönüllü olduklarını söyleyen birlik başkanları, gereğini de bu gün olduğu gibi yaptıklarını söylediler.

“ÖZEL HASTANELER YÜZDE 10 KAPASİTEDE ÇALIŞIYOR”

Açıklamada, “Ülkemizde yaşanmakta olan salgın nedeniyle Sağlık Bakanlığı, kurumlarımıza bir talimatname göndererek acil hastalar dışında hasta kabul etmememizi ve gerekli görüldüğü taktirde özel hastanelerin kullanılacağını bildirmiştir” denildi.

Bu nedenle, birçok özel hastanenin hala yüzde 10 kapasite ile çalıştığını kaydeden birlik başkanları, “Elde edilen gelirler, bırakın personeli ödemeyi, personel giderleri haricinde kalan genel giderleri bile karşılayacak durumda değildir” dedi.

Bu durumun yıllardır sigortalı olarak çalışmakta olan personellerine, SSK’ya ve devlete karşı bir güvensizlik oluşturduğu söyleyen açıklamada, konunun hassasiyetini yetkililere anlatmalarına rağmen, hükümetin kendilerini ‘çalışan işyerleri’ grubuna dahil ederek, ödenecek olan maaş katkısının dışında bıraktığı vurgulandı.

“TÜP BEBEK MERKEZLERİ TÜM İŞLEMLERİNİ DURDURDU”

Tüp bebek merkezlerinin ise hastalarının yurt dışından gelmesi sebebi ile salgının ülkede görüldüğü mart ayından bu yana tüm işlemlerini durdurmak zorunda kaldığı söylendi.

Tüm tüp bebek merkezleri, oluşturdukları kadrolar ile ciddi ve başarılı hizmetler vererek, Avrupa’da tüp bebek alanında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ilk 3 ülke arasına sokmayı başardığı söylenildi ve şu şekilde devam edildi: “Ülkemizi bir marka haline getirmiştir. Tüp bebek merkezlerinin sağlık turizmi yapmasına rağmen, bugüne kadar turizm sektörüne verilen herhangi bir teşvikten yararlanmadığının da altını çizmek istiyoruz.”

“SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞMESİNE DESTEK OLDUK”

Tüp bebek merkezlerinde oluşturulan kadrolarla uluslararası standartta sağlık hizmetleri verdikleri söylenen açıklamada, “Birlikte ülkemizin yerini ve ismini dahi bilmeyen birçok ülkeden hastayı ülkemize getirme başarısını göstermekteyiz” denildi.

Bu sayede bir yandan turizmin yükselen trendi konumundaki sağlık turizminin ülkemizde gelişmesine destek olurken, diğer bir yandan da ülkemizde ortalama bir hafta konaklattıkları nitelikli turistlerle; ulaşımdan yeme içme sektörüne, ilaçtan konaklama ve daha pek çok sektöre kapasite yaratarak, KKTC’de önemli bir katma değer oluşmasına vesile oldukları söylenen açıklamada, “Ayrıca yine tüp bebek merkezlerimizde yüzlerce sağlık personeli yanı sıra halkla ilişkiler, turizm ve daha birçok alandan insanımıza da istihdam olanağı sunuyoruz” denildi.

“UMUTLARINI KAYBETMİŞ AİLELERE ŞANS OLUYORUZ”

Gece kulüplerine, casinolara, bet ofislerine sempati ile bakıldığı söylenen açıklamada, “Tüp bebek merkezlerine isteyerek veya başka bir sebeple gayri yasal kuruluşlarmış gibi bakılmakta ve her zaman haklarında olumsuz bir şeyler bulunmaya çalışılmaktadır” denildi.

Kendilerinin, umutları tükenmiş ailelere çocuk sahibi olma şansı yaratarak, hayata yeniden tutunmalarına, dağılma tehlikesine giren aile birlikteliklerinin devamına ve mutlu olmalarına vesile oldukları belirtildi.

Buna karşın hükümetin ilgili bakanlıklarının oluşturduğu müsteşarlar kurulu kapanmış olan tüp bebek merkezlerini, kapsam dışında tuttuğu belirtilen açıklamada, gerekçe olarak da “onların parası çok var” nedeninin sunulduğu söylendi.

“HERHALDE ÇOK GARİBAN DURUMDAKİLERE BU KATKI SAĞLANMAKTADIR”

Açıklamaya şu şekilde devam edildi: “Bu kanıya nereden vardıklarını bilemiyoruz ama kapsam içine aldıkları otel, casino, büyük yapı marketi, oto galerisi ve birçok sektörde birden hizmet veren şirket sahipleri (ki bu sektörlerin hiçbirine karşı olumsuz bir düşüncemiz yoktur bu sektörlerin tamamı ülkemize ekonomik katkı sağlamaktadır) herhalde çok gariban durumdaki onlara bu katkı sağlanmaktadır.”

Sonuç olarak tutarsızlıkların ortada olduğu kaydedilen açıklamada, “Özel sağlık kuruluşlarına maaş desteği verilmeyerek büyük bir haksızlık yapılmıştır. Hükümetin, salgınla mücadelede ortaya koyduğu başarıdaki tutarlılığı bizlere yapılan haksızlığın düzeltilmesinde de görmek istiyoruz” denildi.

Birlik başkanları açıklamayı şu şekilde sonlandırdı: “Salgına karşı canla başla mücadele eden tüm sağlık çalışanı arkadaşlarımıza toplum sağlığının korunmasına yaptıkları katkıdan ötürü teşekkür ediyor ve çalışmalarında başarılar diliyoruz.”