“Özel Hayatın Gizliliği” yasası için değişiklik önergesi kısa zamanda onaylanmalıdır

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, ülkemizdeki gazetecilerin ifade özgürlüğü ve gazetecilerin KKTC yasalarına göre habere ulaşma yönündeki engellerin kaldırılması için gerekli çalışmaları sürdürmekle birlikte, gazetecilere dava okunması yönündeki yasanın değiştirilmesi için gerekli onayı vermiş bulunmaktadır.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Genel Başkanı Tufan Erhürman, geçtiğimiz hafta KTGB Başkanı ile temasa geçerek 14 Haziran 2021 Pazartesi KKTC Cumhuriyet Meclisine “Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması” yasası için değişiklik önergesi sunacağını ve yasaya eklenecek maddelerin tarafımızdan da onaylanmasını talep etmiştir.

Bu konuda AB projesi nezdinde de çalışmasını sürdüren birliğimiz değişikliği önerilen maddelerin yönetim kurulumuz tarafından kabul görüp onaylandığını ve Cumhuriyet Meclisine sunulabileceğini CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a bildirmiştir.

Bu kapsamda, 14 Haziran 2021 Pazartesi Cumhuriyet Meclisine verilecek yasadaki değişiklik önergesine tüm siyasi parti ve bağımsız milletvekillerinin destek vermesini, eklenecek maddelerin komitede görüşülmesinin ardından genel kurulda onaylanarak en kısa zamanda hayata geçirilmesini arzularız.

Bu arada, son bir haftadır aslı astarı olmayan ifadelerle “bir kaşık suda fırtına koparanlar” ve “felaket tellallığı yapanlar”ın bilmelerini isteriz ki Gazeteciler Birliği hiç kimsenin çiftliği ve siyasi rant kapısı değildir, olmayacaktır da. Siyasi ve şahsi emellerini gerçekleştiremeyenler yandaşları ile birliğimize saldırmak ve yıpratmak yerine kendilerine önce gazeteciliğin etiğini ve tek yanlı haber yapmamayı öğrenmelerini tavsiye ederiz.

Gazeteciler Birliği’ni siyasete ve siyasi duruşlara görüşlere taraf ve alet etme çabaları içinde olanlar gazeteciliğe, gazetecilik faaliyetlerine ve basın özgürlüğüne en büyük zararı verirler. Halkın haber alma özgürlüğünü kısıtlayanlar yaptıkları tek yanlı haberlerle daima demokrasinin de dışında olurlar.

Bilinmesini isteriz ki Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da basın ve haber alma özgürlüğünün en büyük savunucusu olmaya devam edecektir.