  • BIST 1.463
  • Altın 498,594
  • Dolar 8,3575
  • Euro 10,1271
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAİsrail'de yeni dönem!

“Özel Hayatın Gizliliği” yasası için değişiklik önergesi kısa zamanda onaylanmalıdır

» »
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, gazetecilere dava okunması yönündeki yasanın değiştirilmesi için gerekli onayı vermiş bulunmaktadır.
“Özel Hayatın Gizliliği” yasası için değişiklik önergesi kısa zamanda onaylanmalıdır

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, ülkemizdeki gazetecilerin ifade özgürlüğü ve gazetecilerin KKTC yasalarına göre habere ulaşma yönündeki engellerin kaldırılması için gerekli çalışmaları sürdürmekle birlikte, gazetecilere dava okunması yönündeki yasanın değiştirilmesi için gerekli onayı vermiş bulunmaktadır.

 

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Genel Başkanı Tufan Erhürman, geçtiğimiz hafta KTGB Başkanı ile temasa geçerek 14 Haziran 2021 Pazartesi KKTC Cumhuriyet Meclisine “Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması” yasası için değişiklik önergesi sunacağını ve yasaya eklenecek maddelerin tarafımızdan da onaylanmasını talep etmiştir.

 

Bu konuda AB projesi nezdinde de çalışmasını sürdüren birliğimiz değişikliği önerilen maddelerin yönetim kurulumuz tarafından kabul görüp onaylandığını ve Cumhuriyet Meclisine sunulabileceğini CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a bildirmiştir.

 

Bu kapsamda, 14 Haziran 2021 Pazartesi Cumhuriyet Meclisine verilecek yasadaki değişiklik önergesine tüm siyasi parti ve bağımsız milletvekillerinin destek vermesini, eklenecek maddelerin komitede görüşülmesinin ardından genel kurulda onaylanarak en kısa zamanda hayata geçirilmesini arzularız.

 

Bu arada, son bir haftadır aslı astarı olmayan ifadelerle “bir kaşık suda fırtına koparanlar” ve “felaket tellallığı yapanlar”ın bilmelerini isteriz ki Gazeteciler Birliği hiç kimsenin çiftliği ve siyasi rant kapısı değildir, olmayacaktır da. Siyasi ve şahsi emellerini gerçekleştiremeyenler yandaşları ile birliğimize saldırmak ve yıpratmak yerine kendilerine önce gazeteciliğin etiğini ve tek yanlı haber yapmamayı öğrenmelerini tavsiye ederiz.   

 

Gazeteciler Birliği’ni siyasete ve siyasi duruşlara görüşlere taraf ve alet etme çabaları içinde olanlar gazeteciliğe, gazetecilik faaliyetlerine ve basın özgürlüğüne en büyük zararı verirler. Halkın haber alma özgürlüğünü kısıtlayanlar yaptıkları tek yanlı haberlerle daima demokrasinin de dışında olurlar.

Bilinmesini isteriz ki Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da basın ve haber alma özgürlüğünün en büyük savunucusu olmaya devam edecektir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Özel Hayatın Gizliliği” yasası için değişiklik önergesi kısa zamanda onaylanmalıdır14 Haziran 2021 Pazartesi 14:34
  • Kızılay’dan Kan Bağışına Davet14 Haziran 2021 Pazartesi 14:31
  • Seçim tarihi: Mecliste Ad-Hoc komite için sunuş yapıldı14 Haziran 2021 Pazartesi 14:27
  • Trafik bir can daha aldı!14 Haziran 2021 Pazartesi 14:22
  • Özyiğit: Meclis işlevini tamamladı, halkın huzuruna gidilmeli14 Haziran 2021 Pazartesi 14:19
  • Harmancı: “Muhalefet Meclis’ten çekilsin, sistem tıkansın, seçime gidelim”14 Haziran 2021 Pazartesi 13:50
  • Polis Genel Müdürlüğünün haftalık trafik raporunu yayınladı14 Haziran 2021 Pazartesi 11:57
  • KTGB “Özel Hayatın Ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası (Değişiklik) Önerisi’ne destek verdi14 Haziran 2021 Pazartesi 11:54
  • “Üstün Zekâlı ve Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi Çalıştayı” düzenleniyor14 Haziran 2021 Pazartesi 11:51
  • Ataoğlu: Arıtma tesisleri artık online izlenebilecek14 Haziran 2021 Pazartesi 11:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti