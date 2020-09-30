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Özel hayatın gizliliğini ihlal ve ifşa etmek suçundan tutuklandı

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Kendisini uyaran iş yeri yöneticisine “senin oğlun top gey” dedikten sonra sesini rızası hilafına kullanımındaki cep telefonu ile kayda alarak iş yerinin grubuna atan M.B, şikâyet üzerine 29.9.20 tarihinde tutuklandı.
Özel hayatın gizliliğini ihlal ve ifşa etmek suçundan tutuklandı

28.9.20 tarihinde saat 19.00 raddelerinde, Gazimağusa’da bir iş yeri içerisinde kendisini iş yerinde daha dikkat olması ve hareketlerini düzeltmesi için uyaran iş yeri yöneticisine “senin oğlun top gey” dedikten sonra sesini rızası hilafına kullanımındaki cep telefonu ile kayda alarak iş yerinin grubuna atan M.B, şikâyet üzerine 29.9.20 tarihinde tutuklandı.

Zanlı bugün 30.9.20 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde “özel hayatın gizliliği ihlal ve ifşa etmek, elektronik haberleşme yasasına aykırı hareket etmek” suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla yurt dışına çıkışı yasaklanarak teminata bağlandı. Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede şahadet veren PM Murat Öztürk, yemin altında verdiği şahadette olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı.

PM Öztürk şahadetinde, 28.9.20 tarihinde Gazimağusa’da bir iş yerinde kendisini iş yerinde daha dikkatli olması ve hareketlerini düzeltmesi konusunda uyaran yöneticisine “senin oğlun top gey” dedikten sonra rızası hilafına yöneticisinin sesini cep telefonuna kaydettiğini ve WhatsAp hattından iş yerinin grubuna atmak suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal ve ifşa etmek yanında elektronik haberleşme yasasına aykırı hareket etmek suçunu da işlediğini belirtti. Şikâyet üzerine 29.9.20 tarihinde derdest emri gereği zanlının tutuklandığını, gönüllü bir ifade vermek suretiyl suçunu kabul ettiğini belirten PM Öztürk, TC vatandaşı olup KKTC de çalışma izniyle bulunan zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 5000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir kişinin imza edeceği 50000 TL şahsi kefalet sene imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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