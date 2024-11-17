Özel, İmamoğlu ve Yavaş'tan ihracı istenen teğmenlere destek: 'Atatürk'e bağlılık suç olamaz'

Ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) önde gelen isimleri Cumartesi günü X hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihracı istendiği iddia edilen ve ilk olarak kılıçlarını kullanarak ettikleri "Subay Yemini" ile gündeme gelen teğmenlere desteklerini açıkladı.

Pek çok haber organında teğmenlerin TSK'dan ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği iddia edilmişti. Odatv'nin aynı gün yayınlanan bir haberinde ise dönem birincisi Teğmen Ebru Eroğlu ve Alay Kıdemlisi Teğmen İzzet Talip Akarsu'nun sevk edildiği, ve bu iki isim haricinde diğer teğmenlerin de sevk edileceği belirtilmişti.

Haberler üzerine X hesabından bir paylaşımda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Atatürk’e bağlılık bir suç değildir, asla da olamaz!" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Cumhuriyetin ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askerlerinin her zaman tüm desteğimle yanında olacağım" vurgusu yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de iddialara tepki gösterenler arasındaydı.

Özel, "Bu ülkede Atatürk’e bağlılık sunmak ne zamandan beri suç sayılıyor? O teğmenler Atatürk’ün askeridir" ifadelerini kullandı.Tören sonrası Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanının ayrılmasıyla beraber alanda toplanan bir grup yeni mezun teğmenin kılıçlarını havaya kaldırarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" dediği görülmüştü.

İktidar Cumhur İttifakı bileşenlerinden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) Sözcüsü Ömer Çelik, bir basın toplantısında Harp Okulu mezunu teğmenlerin kılıçlı yeminine dair "Bunlar milletin evlatlarıdır" ifadelerini kullanırken, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli "ikinci yemin hadisesinin her bakımdan netliğe kavuşması zorunludur" demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Eylül ayı başında düzenlenen 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda teğmenleri hedef almıştı.

"Malum mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Siz bu kılıçları kime çekiyorsunuz?"

Erdoğan, "Oradaki birkaç tane kendini bilmez bunlar da evelallah temizlenecek biz buralara durup dururken gelmedik. Bu 30 kişi olabilir 50 kişi olabilir. Kim olursa olsun bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değil. Bunları temizleyeceğiz" ifadelerini de kullanmıştı.