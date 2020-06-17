  • BIST 111.081
  • Altın 379,740
  • Dolar 6,8473
  • Euro 7,6801
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAHP Genel Başkanı Yenal Senin, İkinci Ekonomik Tedbir Paketi’ne ilişkin detayları açıkladI

Özel izinli jet ile para mı kaçırıldı?

» »
Sol Hareket Sözcüsü Korkmazhan sordu: Özel izinli jet ile para mı kaçırıldı?
Özel izinli jet ile para mı kaçırıldı?

İşte açıklama;

Son yaşananlar Marina yatırımı ile kumar ve sexs alemi ardına gizlenen daha büyük bir skandalın söz konusu olabileceğini göstermektedir.

Yaşananların baş aktörleri içerisinde bir süre önce hakkında Türkiye'de dava açılan Merit kumar baronu, "yatırımcı" denilen mafya ve "siyasetçiler" yer almaktadır.

Soruyoruz;

1-İlgili kumar baronunun Türkiye'deki varlıklarını nakite çevirip, gümrüğe bildirmeksizin özel izinli jet ile kaçırdığı iddiaları doğru mudur?

2-Yüzbinlerce dolarlık kumar oyunu esnasında, terasta önde gelen siyasetçilerin olduğu ve rüşvet iddiaları doğrumudur?

3-Esas olanın para ve kara para transferi olduğu iddiaları doğrumudur?

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Birleşik Eylem Komitesi eylem düzenliyor17 Haziran 2020 Çarşamba 16:38
  • Tatar: İnsanların görüş beklenti ve değerlendirmelerini almak lazım17 Haziran 2020 Çarşamba 16:19
  • Senin: “Tüketici kredileri için hazırlanan yasa devrim niteliğindedir”17 Haziran 2020 Çarşamba 16:02
  • Sağlık Bakan Pilli Tmk Mezuniyet Törenine Katıldı Oğluna Diploma Verdi17 Haziran 2020 Çarşamba 16:00
  • NKL Öğretmenleri kolonya ve yüzey temizleyici üretti17 Haziran 2020 Çarşamba 15:59
  • Kıb-Tek’teki İhalelerle İlgili Araştırma Komitesi Toplandı17 Haziran 2020 Çarşamba 15:58
  • Yarın ve Cuma yer yer yer yağmur ve kuvvetli rüzgar bekleniyor17 Haziran 2020 Çarşamba 15:57
  • Uyuşturucu ile Mücadele Komiyonu’ndan Hak-Sen yöneticilerine “Bağımlılıklarda farkındalık eğitimi”17 Haziran 2020 Çarşamba 15:56
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Girne açık pazarda esnaf ve halkla buluştu17 Haziran 2020 Çarşamba 15:56
  • Tatar, MYK toplantısı sırasında dışarı çıktı ama soruları yanıtlamadı! Gergin bekleyiş!17 Haziran 2020 Çarşamba 15:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti