Özel izinli jet ile para mı kaçırıldı?

İşte açıklama;
Son yaşananlar Marina yatırımı ile kumar ve sexs alemi ardına gizlenen daha büyük bir skandalın söz konusu olabileceğini göstermektedir.
Yaşananların baş aktörleri içerisinde bir süre önce hakkında Türkiye'de dava açılan Merit kumar baronu, "yatırımcı" denilen mafya ve "siyasetçiler" yer almaktadır.
Soruyoruz;
1-İlgili kumar baronunun Türkiye'deki varlıklarını nakite çevirip, gümrüğe bildirmeksizin özel izinli jet ile kaçırdığı iddiaları doğru mudur?
2-Yüzbinlerce dolarlık kumar oyunu esnasında, terasta önde gelen siyasetçilerin olduğu ve rüşvet iddiaları doğrumudur?
3-Esas olanın para ve kara para transferi olduğu iddiaları doğrumudur?
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