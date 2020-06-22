“Özel jet” ile ilgili soruşturma ön raporu Başbakanlığa verildi

Başbakan Ersin Tatar’ın Polis Genel Müdürlüğü’nden ‘özel jet’ ile ilgili talep ettiği soruşturma ön raporu Başbakanlığa iletildi.

Bir süredir kamuoyunda “Özel jet “ olayı adıyla anılan konuya ilişkin Başbakan Ersin Tatar tarafından Polis Genel Müdürlüğünden talep edilmiş olan soruşturmanın ön raporu Başbakanlığa ulaştırıldı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürdüğü’nden yapılan açıklamada, konunun soruşturma aşaması için Başsavcılığa sevkini yapmak üzere Polis Genel Müdürlüğünce hazırlanacak detaylı raporun beklendiği belirtilirken, ardından eğer varsa, suçun tespitinin yapılabilmesi için Başsavcılık nezdinde de gerekli incelemelerin yapılması sağlanacak.

Ayrıca açıklamada, Başbakanlığın konunun takipçisi olacağı ve çalışmaların tamamlanmasının ardından kamuoyunu bilgilendirmek üzere gerekli açıklama yapılacağı ifade edildi.