  • BIST 115.302
  • Altın 385,236
  • Dolar 6,8521
  • Euro 7,6839
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAUykuyu düzenleyen, stresi azaltan 6 koku

“Özel jet” ile ilgili soruşturma ön raporu Başbakanlığa verildi

» »
Başbakan Ersin Tatar’ın Polis Genel Müdürlüğü’nden ‘özel jet’ ile ilgili talep ettiği soruşturma ön raporu Başbakanlığa iletildi.
“Özel jet” ile ilgili soruşturma ön raporu Başbakanlığa verildi

Bir süredir kamuoyunda “Özel jet “ olayı adıyla anılan konuya ilişkin Başbakan Ersin Tatar tarafından Polis Genel Müdürlüğünden talep edilmiş olan soruşturmanın ön raporu Başbakanlığa ulaştırıldı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürdüğü’nden yapılan açıklamada, konunun soruşturma aşaması için Başsavcılığa sevkini yapmak üzere Polis Genel Müdürlüğünce hazırlanacak detaylı raporun beklendiği belirtilirken, ardından eğer varsa, suçun tespitinin yapılabilmesi için Başsavcılık nezdinde de gerekli incelemelerin yapılması sağlanacak.

Ayrıca açıklamada, Başbakanlığın konunun takipçisi olacağı ve çalışmaların tamamlanmasının ardından kamuoyunu bilgilendirmek üzere gerekli açıklama yapılacağı ifade edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Muhalefet Meclis oturumundan ayrıldı!22 Haziran 2020 Pazartesi 14:41
  • 5 Sınır kapısı bu sabah itibarıyla geçişlere açıldı...Metehan’da araç trafiği vardı22 Haziran 2020 Pazartesi 14:00
  • Üstel''Hesaplaşma 11 Ekim'den Sonra ''22 Haziran 2020 Pazartesi 13:21
  • Üstel ‘’Başbakan beni Günah Keçisi ilan ederek kurban etti’’22 Haziran 2020 Pazartesi 13:09
  • Çatalköy’ün Batısında Vahşi Hayvan Çiftliği Bölgesinde Yarın Elektrik Kesintisi22 Haziran 2020 Pazartesi 12:55
  • Turizm ve Çevre Bakanlığı'nda devir teslim22 Haziran 2020 Pazartesi 12:48
  • Girne Dağyolu’nda korkutan kaza22 Haziran 2020 Pazartesi 12:45
  • Demokrat Parti MYK olağanüstü toplanıyor22 Haziran 2020 Pazartesi 12:42
  • Erhürman’dan Tatar’a ‘’Sen İmparator değilsin’’22 Haziran 2020 Pazartesi 12:26
  • Meclis’te “BRT, muhalefetin sesini kesiyor” gerginliği22 Haziran 2020 Pazartesi 12:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti