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“Özel jet krizi” ile gündeme gelen Koçkar: “Uçaktan 12 vaka çıktı, bunlarla nasıl baş edeceğimizi bilemiyoruz”

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Anex Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koçkar, Covid – 19 nedeniyle 2020 sezonunun yok sayılması gerektiğini belirterek, “Önceki gün Kazakistan’dan uçak getirdik, Uçaktan 12 tane vaka çıktı. Bu durumla nasıl başa edeceğimizi bilemiyoruz” dedi.
“Özel jet krizi” ile gündeme gelen Koçkar: “Uçaktan 12 vaka çıktı, bunlarla nasıl baş edeceğimizi bilemiyoruz”

“Özel jet krizi” ve Lapta Marina Yatırımı ile ülke gündemine gelen Anex Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koçkar Cem Kınay’ın Instagram yayınına katılarak, Covid-19 algınının da en kötü dönemi atlatmadığını söyledi. 

Covid – 19 salgını konusunda yetkililerle hatta Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’la bile benzer düşünmediğini anlatan Koçkar, “Bakanla aynı dili kullanmadım, onun kadar pozitif düşünmedim. Önceki gün Kazakistan’dan uçak getirdik, Daha gelir gelmez uçakta 12 tane vaka çıktı. Bunlarla nasıl baş edeceğimizi bilemiyoruz” dedi.

“ÖNÜMÜZE NE ÇIKACAĞINI BİLMİYORUZ”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un sektörden gelen birisi olduğunu ve çok çalıştığını vurgulayan Neşet Koçkar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Denenmemiş bir şeyde önümüze neler çıkacağını kimse bilmiyor. Mesela öğrendim ki, dün yeni gelen Kazak misafirde pozitif vaka çıktı, şoför de karantinaya alındı rehber de. Otel diyor ki ‘burada kalmasın’. Yolcu diyor ki, ‘ben 14 gün karantinada kalmak istemiyorum, beni geri götürün, bu hava yolu ile uçmak istemiyorum.’ Konuyu şuraya bağlamak istiyorum. Önümüzdeki süreçte, pratikle ortaya çıkacak sonuçlar bizi yönlendirecek. Ama zaten dünya bu konuda ne yapacağını bilmiyor. Bu nedenle çok da plan yapılacak bir dönem değil. Biraz başımıza gelecek, yaşayacağız, öğreneceğiz. Ama genel olarak bu illetten kurtulmadığımız sürece işler rayına girmeyecek”

“BU YILI YOK SAYMAK LAZIM”

Covid-19 salgını nedeniyle 20202yi yok saymak gerektiğini belirten Koçkar, “Çok fazla cevapsız soru var. Dolayısıyla ben herkese aynı şeyi tavsiye ediyorum; bu yılı biraz yok saymak lazım. Bu işin renk değiştirdiği, şekil değiştirdiği, gelecekte bu eskisi gibi yapamayacağımız da ortada” dedi.

“RUSYA’DA GÜNLÜK 7 BİN VAKA”

Rusya pazarı konusunda da açıklamalarda bulunan Koçkar, “Rusya’da günde ortalama 7 bin vaka çıkıyor. Bu insanları buraya getirmek işin bir parçası. Peki bunlarla beraber Antalya yarın anormal bir vaka sayısına ulaşır, vaka sayısı alıp başın giderse ne olacak? Olaya sadece işin ekonomik boyutuyla bakmamak gerekiyor. Mesela bugün yarın Ukrayna’ya başlayacağız ama açık konuşayım ben çok kaygılıyım” diye konuştu

“RUSYA 1 AĞUSTOSTAN ÖNCE OLMAZ”

Bir süre önce Rusya’da bazı şehirlerden uçuş konuşulduğunu, şimdi bu konunun kapandığını belirten Koçkar, “Rusya yakın zamanda kolay kolay açılmayacak. Rusya pazarıyla ilgili benim iyi tahminim 1 Ağustos. Kötü tahminime göre de bu iş eylül-ekime kadar sürer. Böyle bir durumda, eğer Mısır devreye girmezse, büyük ihtimalle sezon eylül ve ekim aylarına kadar sürer Rusya’da. Mısır’ın o dönemde hem hava koşulları hem fiyatları Türkiye’den daha iyi olacak. Şu anda onların kış fiyatları bile bizden iyi. Ve dolayısıyla kış dönemi için ciddi bir fiyat rekabeti olur” dedi.

“ALMANYA AYAK DİREYECEK”

Hafta içinde TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Almanya’ya gideceğini anımsatan ANEX Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koçkar, “Olay nasıl bir boyuta gelir, nasıl bir faydası olur bilmiyorum ama benim gördüğüm Almanya bu konuda ayak direyecek. Ben bu konuda ondan da çok fazla umutlu değilim” diye konuştu.

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