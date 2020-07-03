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"Özel JET Krizi" Kamera kayıtlarındaki kumar otelindeki BAKAN Kim?

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"Özel JET Krizi" Kamera kayıtlarındaki kumar otelindeki BAKAN Kim?
"Özel JET Krizi" Kamera kayıtlarındaki kumar otelindeki BAKAN Kim?

Gazeteci Levent Özadam Kibristime'da yazdığı "Kamera kayıtlarındaki bakan kim!" başlıklı köşe yazısında önemli iddialar ortaya koydu

İşte o yazı;

***

Bu ülke geçtiğimiz haftalarda jet krizi yaşadı...

Hükümet düşme noktasına geldi!

Bakanlar değiştirildi...

Oldu bitti maşallah öyle mi!

Öyle değil işte...

Bu konuda öncelik hükümettedir!

Medyaya yansımayan ama kulislerde konuşulan iddialar var ortada...

Onun için bunların artık yüksek sesle konuşulması gerek!

İsimler deşifre edilerek...

Çok iyi biliyoruz ki hükümetin başındakiler perde gerisinde ne oldu ne bitti hepsini biliyorlar!

Bilmezlerse zaten o koltuklarda oturmamaları lazım...

Onun içindir olayın kritik safhası olan silinen kamera kayıtlarının, pek ama bu kayıtların özel sistemlerle geri döndürülmesi mümkündür, açığa çıkarılması gerek!

O kayıtlarda kimlerin olduğu...

Kimlerle temasların yapıldığı!

Niçin silindiği?

Bir takım çarpık ilişkiler ortaya dökülmedikçe sır perdesi aralanmayacaktır...

Hele de o görüntülerle bir bakanın da olduğunu biz değil ama hükümet edenler de biliyor!

Varsa ellerinde geri döndürülen görüntüler açıklasınlar...

Yoksa bir korkuları mı var!

Ya da birilerini koruma gailesi mi!

Yoksa eğer gerçek ortaya çıkarsa hükümetin istifa etmesi gerektiğinden mi korkuyorlar...

Hükümet düşerse bundan kim ya da kimler zarar görecek!

Ya da bu hükümetin devamı için bir yerlerden telkinler mi yapılıyor...

Bu kadar mı yüreksizsiniz siz!

***

Silinen kamera görüntüleri ortaya çıkarılmalıdır...

Daha da ileri gidersek ortaya çıkarıldığı iddiaları yapılmaktadır!

Bazı bakanlar bile bunu kulislerde büyük bir sır gibi kısık sözlerle konuşmaktadır...

Yapmayın Allah aşkına!

Korkunu ecele faydası yok ki...

Sizin içinizden birileri bu çarpık ve yasal olmayan ilişkilerin içine girdiyse eğer, kasap da sizsiniz et de elinizde, vursanız ya satırı küt diye etin beline!

Açılsın, saçılsın her şey ortaya dökülsün...

Hiç akla hayale gelmeyecek isimler deşifre edilsin!

Masum görünen ya da toplumu öyle kandırmaya çalışanların gerçek yüzü ortaya çıksın...

Yok illa ki kısır çekişmeler!

Sen-ben kavgaları...

Çirkefin toprakla örtülmeye çalışılması!

Kokuların hala geldiğini niye anlamak istemiyorsunuz...

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