"Özel Jet" ziyaretçilerinin karantina otelinde kalmadıkları ortaya çıktı!

Cuma akşamı ülkemize "Özel İzin" ile gelen kişilerin karantina otelinde kalmadıkları ortaya çıktı.

Soruşturma derinleşiyor

Karantina oteli olan "Merit Premium" değil "Merit Royal" otelde kaldıkları Polis ifadelerine yansıdı. Merit Royal otelde kalan bazı kişilerin ise Mağusa'ya gittikleri de verilen iadelere yansıdı.

Kamera kayıtları VİP'ten giriş

Özel izinle ülkeye giriş yapan kafilenin Cuma günü adaya giriş yaparken Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan'ın açıkladığı gibi "Yangın Kapısı" ndan değil VIP salonu yanındaki büyük kapıdan giriş yaptığı da ortaya çıktı. Ercan Havalimanı'nda bulunan kamera kayıtlarına göre özel yolcular VİP yanındaki kapıdan ülkeye giriş yaptı.

Gümrük Kontrolü Yok

Özek izinle ve büyük bir gizlilik içerisinde KKTC'ye gelip karantina otelinde kalmayan yolculara gümrük işlemleri de uygulanmadı.