Özel Kolej ücretleri 215 Bin TL'ye kadar çıktı...

Özel Kolej ücretleri 215 Bin TL'ye kadar çıktı...

KKTC'de özel okulların ücretlerini açıklaması ile yeni bir tartışma başladı.

DETAY KIBRIS - BARIŞCAN ŞEKERCİ

İlkokullarda en düşük ücret 77 Bin TL iken bu ücret 147 Bin TL’ye kadar bazı okullarda çıkabiliyor.

Ortaokul ve Lise’de ise bu ücret 97 bin TL ile 215 Bin TL arasında değişiyor. Bazı okullar is ehenüz ücretlerini açıklamadı.

Bu ücretlere taşıma fiyatları dahil değil. Taşıma ücretlerinin Ağustos ayı gibi ancak belirlenebileceği belirtiliyor.

Çocukları özel okullarda olan veliler önümüzdeki dönem ne yapacakları konusunda kararsızlık yaşıyorlar.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu dünki Meclis oturumunda Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada özel okullarda 12 Bin civarında çocuğun okuduğunu açıklamıştı.