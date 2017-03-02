Özel Kuvvetler davasında mahkeme başkanından tepki:

Terör saldırısı olacaksa neden ateş etmiyorsunuz?

Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığının ele geçirilme teşebbüsüne ilişkin yargılanan tutuklu sanık İcra Astsubay Fatih Uysal, terör saldırısı alarmı verilmesi nedeniyle nizamiyede güvenliği sağlamak için görevlendirildiğini, gece saatlerinde bir grup silahlı sivilin nizamiyeye giriş yapmaya çalıştığını gördüğünü anlattı. Uysal, "Ümit Bak Albayımı aradım 'Gelen personele ateş etmeyin, gerekirse havaya ateş edin' emri verdi" dedi. Uysal'ın sözleri üzerine Mahkeme Başkanı İsmail Ademoğlu, "Terör saldırısı olacaksa neden ateş etmiyorsunuz? Teröristse vurun. Ben sizi çözmekte zorlanıyorum. Siz havaya ateş etmeyi yeğliyorsunuz. Bunlar terörist ise böylemi davranacaksınız" diyerek tepki gösterdi.

DHA'nın haberine göre, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı’ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığının ele geçirilme teşebbüsüne ilişkin 69 sanığın yargılandığı davanın üçüncü celsesi başladı. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya sanıklar, taraf avukatları, müştekiler şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in eşi Hatice Halisdemir ve kardeşleri katıldı. Davanın bugünkü celsesinde sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi. Savunma yapan sanık Astsubay Çavuş Faruk Ergul, 15 Temmuz darbe girişimi ile bir ilgisinin olmadığını öne sürdü. Mahkeme Başkanı İsmail Ademoğlu, sanık Ergul’a, “Genelkurmay Başkanlığından gelen yazıda ByLock kullanıcısı olduğun söyleniliyor. Var mı öyle bir şey?” sorusunu yöneltti. Ergul, “Onu iddianame geldiğinde gördüm. ByLock kullanıcısı olarak gösteriliyorum. Ben ByLock’u televizyonda gördüm. Öyle bir program indirdiğimi hatırlamıyorum. O programın olduğunu haberlerde öğrendim. FETÖ terör örgütüyle irtibatlı olduğum söyleniyor kesinlikle öyle bir şey yok” cevabını verdi.

Ergul, odasında yapılan aramalarda bulunun 6 adet 1 dolara ilişkin, “Odamda 6 adet 1 dolar çıktığı belirtiliyor. Onlar bana aittir bunu reddetmiyorum. Onu ağabeyimin düğününde anı olarak toplamıştım. Aslında 10 adet 1 dolar vardı, 4’ünü kardeşlerim aldı. Bunu bana FETÖ vermedi. O dolar terör örgütü üyesi olduğumuza kanıtsa dövizlerde çok sayıda 1 dolar bulunuyor. Darbe girişiminin daha önce planlanmasında veya icrasında hiç bulunmadım. Genelkurmay Başkanlığından gönderilen listenin tekrardan kontrol edilmesini istiyorum. Ben öyle bir program yüklemedim, yüklenildiğinden haberim yok. Hiçbir terör örgütüne veya gruba dahil değilim” diye konuştu.