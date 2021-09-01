Özel Laboratuvarlar İnisiyatifi Başkanı Salih Ruso ANTİ-JEN testi yapmayacağız!

İşte açıklama;

Bakanlar kurulunun bu akşam almış olduğu kararlar, 2 meslek grubunu karşı karşıya getirmek üzeredir...Eczacı kişiler bu testi yapmakla yükümlü değildirler...Bu kararlar doğrultusunda tüm kişilere bizler özel laboratuvarlar olarak yarından itibaren ücretli ve ücretsiz antijen testlerini durdurmuş bulunmaktayız..Bizler özel laboratuvarlar olarak haziran ayından itibaren elimizden gelenin fazlasi ile tüm hava ,kara ,deniz sınır kapılarında ve laboratuvarlarimizda canla başla çalışarak ülkemizde bulaşı engellemek için çalışmaktayız. Bu gece alınan kararla bizlerin tüm emekleri ve çabaları yerle bir edilmiş oldu..Kararımızı halkımızın yarin mağduriyet yaşamaması için sosyal medya aracılığı ile sizlere duyurmayi bir borç biliriz...Kararımız: YARINDAN ITIBAREN ÖZEL LABORATUVARLARDA ANTIJEN TESTLERI CALISILMAYACAKTIR..

Saygılarımızla..