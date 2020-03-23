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Özel Medyaya Acil Destek Yaşamsaldır

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Gazeteciler Birliği ile Basın-Sen, hükümetten finansal destek istedi.
Özel Medyaya Acil Destek Yaşamsaldır

Gazeteciler Birliği ile Basın-Sen, hükümetten finansal destek istedi.

Birlik ile sendika, açıklanacak önlemler paketinde, başta maaş ve baskı desteği olmak üzere nakdi katkı, elektrik ve vergi gibi girdilerde en az 3 aylık muafiyete ilişkin düzenleme talep etti

Açıklama şöyle:

Hükümeti, doğru bilgiyi toplumla buluşturan ve bu koşullarda hiçbir geliri kalmayan, buna rağmen kamusal görevini büyük özveriyle sürdüren basın emekçilerine finansal destek vermeye çağırıyoruz.

Gazetecilere destek, kirli enformasyon, yalan haber ve spekülasyona karşı en önemli tedbirdir.

Medyaya ve basın emekçilerine kapsamlı destek çok acil gündeme alınmalı ve uygulanmalıdır. Başta maaş ve baskı desteği olmak üzere nakdi katkı derhal uygulanmalı, elektrik ve vergi gibi girdilerde en az 3 aylık muafiyet getirilmelidir.

Yarın açıklanacak ekonomik önlemler paketinde basın unutulmamalı, bu kritik dönemde oynadığı son derece önemli rol göz ardı edilmemelidir.

Basın örgütleri olarak gözümüz hükümetin üzerinde olacaktır.

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