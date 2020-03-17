Özel otobüs tutarak Erzurum’a kaçmaya çalışan umreciler yakalandı

Erzurum Valisi Okay Memiş, umreden döndükten sonra kendi tuttukları otobüsle Erzurum’a dönmeye çalışan 28 kişinin Konya ve Ankara’ya gönderildiğini söyledi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, “En önemli risk umre ziyaretinden dönen kişiler. Önceki gün 28 kişilik bir kafilenin tuttukları özel otobüsle Erzurum’a doğru geldiği bilgisinin alınması üzerine polisiye tedbirlerle bunları Konya ve Ankara’ya yönlendirdik. Kaçak şekilde gelenler olduğunu da biliyoruz. Vatandaşlarımız lütfen bunları bize bildirsin. Bu vatandaşların mutlaka karantina altına alınması lazım” dedi.

Eruzurum Valisi Oktay Memiş, Palandöken Kaymakamlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’nin koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlarını kapatmasıyla göçmen hareketliliğinin azaldığını söyledi.

Memiş, konuşmasına şöyle devam etti:

“En önemli risk umre ziyaretinden dönen kişiler. Önceki gün 28 kişilik bir kafilenin tuttukları özel otobüsle Erzurum’a doğru geldiği bilgisinin alınması üzerine polisiye tedbirlerle bunları Konya ve Ankara’ya yönlendirdik. Erzurum’a gelmelerine müsaade etmedik. Kaçak şekilde gelenler olduğunu da biliyoruz. Vatandaşlarımız lütfen bunları bize bildirsin. Bu vatandaşların mutlaka karantina altına alınması lazım. Bunu marifet zannetmesinler, gelsinler onları 14 gün gözlem altında tutalım, testlerini yapalım. Riskli olduğunu tespit ettiğimizde hemen karantinaya almak durumundayız. Göçmenler önemli ama onlardan daha önemlisi umre dönüşünde bulunan vatandaşlarımız. Toplu gelişlere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Çünkü bakanlığın uygulaması bu yönde”