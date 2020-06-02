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Özel otopsi raporuna göre Floyd 'olay yerinde nefessizlikten' öldü

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Özel otopsi raporuna göre Floyd 'olay yerinde nefessizlikten' öldü
Özel otopsi raporuna göre Floyd 'olay yerinde nefessizlikten' öldü

George Floyd'un ailesi tarafından yaptırılan ve basına açıklanan özel otopsi raporunda, Floyd'un "sürekli baskı sonucu nefessiz kalarak (asfiksasyon)"hayatını kaybettiği sonucuna varıldığı bilgisi paylaşıldı.

Raporda, Floyd'un boynuna ve sırtına yapılan baskı sonucu oksijensiz kaldığı ve beynine giden kan dolaşımının engellenerek olay yerinde hayatını kaybettiği kaydedildi.

Otopsiyi gerçekleştiren New York Adlı Tıp Kurumu eski otopsi uzmanı Dr. Michael Biden, CNN'e, "Ölüme neden olabilecek başka bir sağlık sorunu yok. Bu nedenle polisin 'konuşabiliyorsan, nefes alıyorsun' yanlış yaklaşımı doğru değil." değerlendirmesinde bulundu.

Floyd'ın ölümü hakkında yapılan ilk açıklamada, olay günü ambulansla hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Hennepin İlçesi Sağlık Denetçisi tarafından gerçekleştirilen ve bölge savcısı tarafından Derek Chauvin hakkında mahkemeye sunulan suçlama dilekçesinde yer alan resmi otopsi raporunda da "Travmatik asfiksi veya boğulma teşhisini desteklemek için hiçbir fiziksel bulgu bulunamadığı” şeklinde ifadeler yer almıştı.

George Floyd'un ölümü

ABD'li siyahi George Floyd'un geçen hafta polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesi, ülkede ve dünya genelinde protestolara neden oldu.

Dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te gözaltına alınan Floyd, Derek Chauvin adlı polisin diziyle uzun süre ensesine basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmış ve daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmaları yeniden alevlenmişti.

Minneapolis'te başlayan protestolar sonucun Minnesota'da acil durum ilan edilirken, diğer şehirlere de sıçrayan gösterileri kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızlar göreve çağrılmıştı.

Cuma günü Floyd'un ölümü nedeniyle gözaltına alınan eski polis Derek Chauvin, "üçüncü dereceden adam öldürmek" suçlamasıyla 8 Haziranda ilk kez hakim karşısına çıkacak.

 
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