Özel Sektörde sendika yasası 17 aydır bekliyor

Bağımsızlık Yolu aktivistleri, “sendikasız işçi çalıştırmanın yasaklanması konusundaki yasa tasarısının 17 aydır mecliste görüşülüp onaylanmaması” gerekçesiyle Cumhuriyet Meclisi önünde basın açıklaması yaptı.

Meclis önünde “Tatil Nasıl Geçti” pankartını açan aktivistler, milletvekillerine, “3 aylık tatilleri boyunca özel sektörde çalışan emekçilerin sorunlarını düşünüp çözüm yolları bulup bulmadıkları” sorusunu sordu.

Bağımsızlık Yolu adına konuşan Münür Rahvancıoğlu, 3 ay önce 30 Haziran’da yine Meclis önüne gediklerini ve bu 3 ay zarfında yine çeşitli iş kazalarıyla ölümler yaşandığını anlattı.

Bağımsızlık Yolu tarafından hazırlanan bildiriyi Melisa Koloz okudu.

KOLOZ

Özel sektörün büyük bir bölümünde “izin” kelimesinin “işsizlik” anlamına geldiğini söyleyen Koloz, özel sektördeki emekçilerin tatil yapmadığını aksine yazda günler uzadığından gece 8’e 9’a kadar uzayan mesailerle ve cumartesi de çalışmak zorunda kaldıklarını kaydetti.

Bu sürelerle çocukların ebeveynlerini özlediklerini, sosyal yaşamın tahrip olduğunu ve okulların da kapalı olduğu bu dönemde ailelerin, çocuklarını Kuran kursları gibi faaliyetlere kaydettirip, “hiç de gönüllü tercihleri olmayan mecburi ilişki ağlarına” dahil olduklarını iddia etti.

Özel sektörde on binlerce kişinin asgari ücreti almadan, çalışma izinsiz, kayıt dışı olarak çalıştığını, çocuk işçiliğinin giderek yaygınlaştığını ve mesai saatlerine uyulmadığını anlatan Koloz, ek/düzensiz mesai ödeneklerinin ödenmediğini, güvencesiz, yatırımları yapılmayan veya eksik yapılan çalışanların her gün kötüleşen bir muameleye maruz kaldıklarını ifade etti.

Koloz milletvekillerinin tatilde olduğu süre zarfında, iki işçinin daha hayatını kaybettiğini yüzlerce işçinin yaralandığını, sakat kaldığını ve çalışamaz hale geldiğini belirterek, yine bu süre içinde patronların işçilerin maaşlarını 50 dolara çekme planlarının örgütleri vasıtasıyla açıklandığını, buna karşın özel sektör emekçilerinin sendikası olmadığı için fikirlerinin önemsenmediğini aktardı.

Yine bu süre içerisinde üniversite harcını biriktirmeye çalışan işçilerin tek kuruş maaş alamadığını söyleyen Koloz, sendikası olmadığı için çaresizce bireysel olarak isyan eden işçilerinse gözaltına alındığını ifade etti.



Koloz, bildiriye şöyle devam etti:

“Bu toplumun emekçilerinin yararlanamadığı çok özel bir haktan faydalanıp üç ay boyunca tatil yaptınız. Şimdi artık yenilenmiş taze bir zihinle toplumun en önemli sorunlarından biri olan özel sektör emekçilerinin örgütlenme hakkına eğilmek için hazır olduğunuzu umuyoruz.

Bunun için tam on yedi aydır Meclis’te bekleyen ve sendikasız işçi çalıştırmayı yasaklayan yasayı öncelikli olarak görüşüp, halkımızın ezici bir çoğunluğunun kanayan yarasına merhem sürebilirsiniz.

On ve daha üzeri işçi çalıştıran patronların, sendikasız işçi çalıştırmasını yasaklayabilir, özel sektör çalışanlarının insanca bir yaşama kavuşmasına katkı sağlayabilirsiniz.

Sizden istediğimiz şey, üç aylık kesintisiz bir tatil değil; özel sektör çalışanlarına onurlu bir çalışma gününden sonra insanca dinlenme şansını sunacak örgütlülüğün önünü açmanızdır.

Sendikasız çalıştırmak yasaklanmalıdır, çünkü ülkemizin emekçileri bunu hak ediyor.”