Özel sektördeki basın çalışanlarına bugün Kovid 19 testleri yapılıyor

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nde yer alan yeni tip koronavirüs testlerine özel sektörde çalışan çok sayıda medya mensubu katılıyor.
Kovid-19 testi yapılacak basın çalışanları, sabah 09,00 itibari ile Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği lokalinde, sosyal mesafe kuralına da uyarak bir araya geldi.
Sağlık çalışanlarının test için hazırlıklarını tamamlamasının ardından kan alma işlemi saat 10.00’da başladı.
Lokalde kurulan 3 ayrı masada ikişer sağlık çalışanı görev alırken, lokal girişinde kurulan masada görevliler, test yaptıran meslektaşlarının iletişim bilgilerini aldı, meyve suyu ve su ikramında bulundu.
Basın çalışanlarının Kovid-19 test sonuçlarının akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu çalışanlarına 30 Mayıs’ta Kovid 19 testi yapılmış, sonuçlar negative çıkmıştı.
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