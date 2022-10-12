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ÖZEL VASIF CUP Karşılaşmaları

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ÖZEL VASIF CUP da kategorilerde oynanan günün maçları ve alınan sonuçlar şu şekilde...
ÖZEL VASIF CUP Karşılaşmaları

ÖZEL VASIF CUP KARŞILAŞMALARI…

KKTF ile Lefkoşa Şehir Kulübü tarafından düzenlenen ÖZEL VASIF CUP 9-10-12-14-16-13+ Büyükler, Senyörler ve Tenise Hoş Geldin kategorilerinde Lefkoşa Şehir Kulübü kortlarında gerçekleşiyor. ÖZEL VASIF CUP da kategorilerde oynanan günün maçları ve alınan sonuçlar şu şekilde;  

12 YAŞ KIZLAR

İREM ÖZEN – GÜLAY MEYRA AVCI                                 6-4       7-6

İREM ERENAY – ENRA ÇAKARTAŞ                                 ENRA ÇAKARTAŞ WO

VERA GAZİ – SERVET TEL                                               6-0       6-2

İLCEM SU MERTKAYA – BEREN BAŞARAN                  BEREN BAŞARAN WO

MEYRA ESER -  NEHİR GÜRSES                                      NEHİR GÜRSES WO

DENİZ ABDULLAHOĞLU – DENİZ GÜNKAN                   3-6       6-3       19-17

SOFIIA LUTFULLINA – SEVİNÇ OĞAN                            SEVİNÇ OĞAN WO 

DİNARA YORGANCI  - ALMİRA AKŞAHİN                       0-6       0-6      

12 YAŞ ERKEKLER  

BARAN BAŞARAN – CAFER TOSUNOĞLU                    BARAN BAŞARAN WO

TUĞRA İRFANOĞLU – DAĞER MURAT                          DAĞER MURAT WO

DEVİN BEDEVİ – ASIM ARAS ASTAN                              0-6       0-6                 

ÇINAR ELMALI – RECEP YALOVALI                                7-6       6-4

ÖMER ANIL – UYGAR KOÇAK                                          ÖMER ANIL WO

KIVANÇ ÖZTUĞ – EREN YILMAZ                                     2-6       1-6

EMİR ASAF YÜKSEL – ERDAL ARABACIOĞLU             6-2       7-6

DENİZ HÜSEYİN ÖNEN – DERİN ÖNEY ŞEMSETTİN     6-1       6-3

50+ ERKEKLER – 1. RAUND

MURAT ŞAHİN – MEHMET YALÇIN                      4-6       3-6                             

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