ÖZEL VASIF CUP Karşılaşmaları

ÖZEL VASIF CUP KARŞILAŞMALARI…
KKTF ile Lefkoşa Şehir Kulübü tarafından düzenlenen ÖZEL VASIF CUP 9-10-12-14-16-13+ Büyükler, Senyörler ve Tenise Hoş Geldin kategorilerinde Lefkoşa Şehir Kulübü kortlarında gerçekleşiyor. ÖZEL VASIF CUP da kategorilerde oynanan günün maçları ve alınan sonuçlar şu şekilde;
12 YAŞ KIZLAR
İREM ÖZEN – GÜLAY MEYRA AVCI 6-4 7-6
İREM ERENAY – ENRA ÇAKARTAŞ ENRA ÇAKARTAŞ WO
VERA GAZİ – SERVET TEL 6-0 6-2
İLCEM SU MERTKAYA – BEREN BAŞARAN BEREN BAŞARAN WO
MEYRA ESER - NEHİR GÜRSES NEHİR GÜRSES WO
DENİZ ABDULLAHOĞLU – DENİZ GÜNKAN 3-6 6-3 19-17
SOFIIA LUTFULLINA – SEVİNÇ OĞAN SEVİNÇ OĞAN WO
DİNARA YORGANCI - ALMİRA AKŞAHİN 0-6 0-6
12 YAŞ ERKEKLER
BARAN BAŞARAN – CAFER TOSUNOĞLU BARAN BAŞARAN WO
TUĞRA İRFANOĞLU – DAĞER MURAT DAĞER MURAT WO
DEVİN BEDEVİ – ASIM ARAS ASTAN 0-6 0-6
ÇINAR ELMALI – RECEP YALOVALI 7-6 6-4
ÖMER ANIL – UYGAR KOÇAK ÖMER ANIL WO
KIVANÇ ÖZTUĞ – EREN YILMAZ 2-6 1-6
EMİR ASAF YÜKSEL – ERDAL ARABACIOĞLU 6-2 7-6
DENİZ HÜSEYİN ÖNEN – DERİN ÖNEY ŞEMSETTİN 6-1 6-3
50+ ERKEKLER – 1. RAUND
MURAT ŞAHİN – MEHMET YALÇIN 4-6 3-6
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