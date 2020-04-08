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Özel'den Erdoğan’a 'hediye kolonya' tepkisi: Emine Hanımın bileziklerini bozdurup mu aldınız bunları?

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Özel'den Erdoğan’a 'hediye kolonya' tepkisi: Emine Hanımın bileziklerini bozdurup mu aldınız bunları?
Özel'den Erdoğan’a 'hediye kolonya' tepkisi: Emine Hanımın bileziklerini bozdurup mu aldınız bunları?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 65 yaş ve üstü vatandaşlara dağıtılan kolonya ve maskelerin paketleri üzerinde yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı 'Hediyedir' yazısına "Emine Hanım'ın bileziklerini bozdurup mu aldınız bunları? Ya da Cumhurbaşkanı maaşından biriktirdiklerinizle mi dağıtıyorsunuz da bunların üstüne 'Hediyedir' yazıyorsunuz. Recep Tayyip Erdoğan imzası, altına da hediyedir… Yazıktır" diyerek tepki gösterdi.

Özel, konuya ilişkin TBMM'de düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin utanacağı işler bunlar"

"Şahsı tarafından alınan kararlar ile vatandaşın cebinden vatandaşa hediye dağıtan birisi ile karşı karşıyayız. Bunlarla övünülmez. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin utanacağı işler bunlar. Bu torbanın içindeki maskeyi, kolonyayı, torbanın parasını ne yaptınız oğlanların sünnetinde takılan altınları, Emine Hanım'ın bileziklerini bozdurup mu aldınız bunları? Düğündeki takıları mı bozdurup aldınız? Ya da Cumhurbaşkanı maaşından biriktirdiklerinizle mi dağıtıyorsunuz da bunların üstüne 'Hediyedir' yazıyorsunuz. Recep Tayyip Erdoğan imzası, altına da hediyedir…Yazıktır."

"Bu hediye değildir, bal gibi haktır"

Dağıtılan kolonya ve maskelerin hediye değil hak olduğunu ifade eden Özel, "Dünyada bunları verdiğiniz kişi işçi emeklisi ise emekli olana kadar onun asgari ücretinden dünyanın en yüksek vergisini kestik biz. Son 17 yıldır yaptınız bunu. Dünyada hiç kimse kendi vergisi ile alınmış bir şeye hediye diye kandırılmaya çalışılamaz. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları da aptal değildir, buna tenezzül edende de bir devlet adamı yaklaşımı yoktur.  Bu, tükenmekte olan birinin şahsi itibarını yükseltmek için kendisine emanet edilen kamu gücünü ve kendisine emanet edilen parayı şahsının propagandası için kullanmasıdır. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Bu hediye değildir, bal gibi haktır. 65 yaş üstü emekliye bir tane kolonya bir tane maskeyi Cumhurbaşkanı'nın hediyesi diye yollamaya kimsenin hakkı yoktur" dedi. 

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