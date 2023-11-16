Özel’den Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, ülkemizde ziyaretlerini sürdürüyor. Öze ziyaret kapsamında, 6 Şubat depremlerinde Adıyaman İsias Otel’de hayatını kaybeden voleybolcuların aileleri tarafından kurulan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ni ziyaret etti.

CHP’nin dava sürecinde konunun takipçisi olacağını söyleyen Özel, “En acı olaylarda bile kamuoyu ilgisi azaldığında bir anda görünmez el devreye giriyor ve bir kez daha yürekleri yakıyor” dedi.

Özel, CHP’nin genel başkanlığına seçilmesinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini KKTC’ye gerçekleştirdi. Özel, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adıyaman’da İsias Otel’de hayatını kaybeden Kıbrıslı voleybolcuların aileleri tarafından kurulan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ni ziyaret etti.

Ziyarette, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya ile Özel ortak açıklama yaptı. Özel, CHP’nin dava sürecinde sonuna kadar takipçisi olacağını belirterek, “Yaşadığınız tarifsiz acıyı sadece tahmin edebiliyorum, hissedebilmem mümkün değil. Maalesef ateş düştüğü yeri yakıyor. Hem şampiyon meleklerin unutulmaması hem yargı süreci noktasında adaletin sağlanması, bütün sorumluların hesap vermesi bundan sonra bizim görevimiz” dedi.

“Kamuoyu ilgisi azaldığında görünmez el devreye giriyor”

Toplumsal davalarda kamuoyunun ilgisinin önemli olduğunu vurgulayan Özel, “İlk başta herkes doğru yerde duruyor. Sonlara geldikçe kamuoyu ilgisi azaldıkça, ölen madencinin yanında duranlar şirketin yanında durmaya, tren kazasında ölen çocukların yanında duranlar ihmalin yanında durmaya başlıyor. En acı olaylarda bile kamuoyu ilgisi azaldığında bir anda görünmez el devreye giriyor ve bir kez daha yürekleri yakıyor” diye konuştu.

“Bu ateşi hiçbir zaman söndürmeyeceğiz”

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, ziyareti için Özel’e teşekkür etti. Karakaya, aileler olarak davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi:

“Biz aileler olarak, bu ateşi hiçbir zaman söndürmeyeceğiz. Adalet arayışımız sonuna kadar devam edecek. Suçlular cezasını çekecek. Bu davamızda bize destek olduğunuz, yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Otelin yapımında sorumlu olan herkes cezasını çekene kadar savaşımıza devam edeceğiz. Çocuklarımız kayıplarımız yukarıda bizi izlerken bizimle gurur duymasını sağlayacağız.”

“Sonuna kadar savaşacağız”

Sorumluların hak ettikleri cezayı alması için sonuna kadar savaşacaklarını söyleyen Karakaya, “Türkiye’de bir daha böyle başka olayların olmaması için İsias davası bir adım olacaktır. İlk günden beri o yüzden ‘İsias Ortak Davamız’ diyerek yola çıktık. Böyle olayların olmaması için biz Kıbrıslı aileler sonuna kadar savaşacağız” dedi.