Özellikle çocuklar için tehlike taşıyor

Boğazına ve deriye yerleşerek zaman zaman soğuk algınlığı ve boğaz şişliğine yol açan Strep A virüsü, vücudun bazı bölümlerinde kızarıklık ve deri enfeksiyonunun oluşmasının yanı sıra ciddi komplikasyonlara ve ölümlere yol açabiliyor. Strep A belirtileri arasında boğaz ağrısı, yanaklarda kızarıklık, yüksek ateş ve kas ağrısı bulunuyor.

STREP A NEDİR?

Strep A, çok sayıda enfeksiyona neden olabilen A Grubu Streptokok bakterisini ifade ediyor.

Vakalar genellikle hafif geçiyor ancak A Grubu strep ciddi enfeksiyonlara yol açabiliyor.

Strep A nedeniyle bakteriler vücudun derinliklerine inerek akciğerleri, kasları ve kan dolaşımını enfekte ettiğinde ortaya çıktı.

STREP A BELİRTİLERİ NELER?

Strep A semptomları genellikle grip benziyor ve esas olarak bazen “strep boğaz” olarak adlandırılan boğaz ağrısını barındırıyor.

Strep A bakterisi, genellikle insanların boğazına ve derisine yerleşerek zaman zaman soğuk algınlığı ve boğaz şişliğine yol açmasıyla biliniyor. Vücudun bazı bölümlerinde kızarıklık ve deri enfeksiyonunun oluşmasına neden olan bakteriler, bazı vakalarda ciddi komplikasyonlara ve ölümlere yol açabiliyor.

Hastalığa sebep olan bakteri, hapşırma, öksürük ve yakın temas yoluyla insanlar arasında kolaylıkla yayılabilecek kadar uzun süre ellerde veya boğazda yaşayabiliyor.

İngiliz medyası, çocuklarda görülen bu hastalığın belirtilerini de sıraladı. Belirtiler arasında boğaz ağrısı, yanaklarda kızarıklık, yüksek ateş ve kas ağrısı bulunuyor.

CORONA ETKİSİ Mİ?

Uzmanlar da Strep A enfeksiyonlarındaki genel artışın, Covid-19 salgınının ardından bağışıklığın düşmesinden kaynaklanabileceğini kaydetti.

UZMANLAR STREP A BELİRTİLERİ HAKKINDA UYARDI

İngiltere’de “Strep A” bakterilerinin yol açtığı enfeksiyon nedeniyle salgınla ilgili olarak uzmanlar ebeveynlere önemli uyarılarda bulundu, hükümet acil bir uyarı yayınladı.

Eğitim Bakanlığı, “Strep A” belirtilerini sıralayarak boğazı şişen çocukların kesinlikle okula gönderilmemesini istedi. Ailelere “çok dikkatli” olma uyarısında bulunulan açıklamada, belirtilere rastlanması halinde hemen sağlık merkezlerine gidilmesi tavsiye edildi.

‘BU BELİRTİLERE DİKKAT'

İngiltere’de vaka sayısının hızla arttığı Strep A bakterisi, boğaza ve deriye yerleşerek ateş, boğaz şişmesi, deride kızarıklık ve kaşıntı, kas ağrısı, terleme gibi belirtilere yol açıyor. Genelde hafif seyreden hastalık, bazı durumlardaysa ölümcül olabiliyor. Hava yoluyla bulaşan bakteri, kan ve kaslara etki ederek vücudun bağışıklığını hızla düşmesine yol açabiliyor.

Yayınlanan uyarı metninde, belirti gösteren çocuklara antibiyotik verilmesi ve en az 48 saat okula gönderilmemesi çağrısı yer aldı. Uzmanlar, kış aylarında çok farklı virüslerin de benzer belirtilere yol açacağına ve bu nedenle çok sayıda çocuğunun eğitiminin aksayabileceğine dikkat çekiyor.