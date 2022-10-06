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Özer Esenyel anıldı

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Kuzey Kıbrıs Futbol Antrenörler Derneği yeni seçilen başkan Hasan Topaloğlu ve bazı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte derneğin kurucularından Özer Esenyel’i mezarı başında ziyaret ederek andı.
Özer Esenyel anıldı

 Kuzey Kıbrıs Futbol Antrenörler Derneği yeni seçilen başkan Hasan Topaloğlu ve bazı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte derneğin kurucularından Özer Esenyel’i mezarı başında ziyaret ederek andı. 13 Şubat 1984 yılında Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneğini kuran ve ilk başkanı olan, 2018 yılında aramızdan ayrılan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu eski başkanlarından Özer Esenyel’i ölümünün 4.ncü yılında Lefkoşa Kabristanlığında mezarı başında gerçekleştirilen kısa törenle anıldı. KKTFAD başkanı Hasan Topaloğlu ve yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Dayı, Hişam Tarazi, Erman Çelik tarafından kabri başında ziyaret edilip çiçek bırakılarak dualar okundu.

 

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