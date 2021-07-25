Özer Kanlı: "KKTC bir işe yaramaz, yasal değildir” diyorsan , VER KKTC KİMLİĞİNİ

BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Özer Kanlı KKTC kimlik ve pasaportlarını iade etsinler...,
İşte açıklama;
VURGULU- YORUM: Eğer sen “ önemli ve geçerli olan KIBRIS CUMHURİYETİDİR, KKTC bir işe yaramaz, yasal değildir” diyorsan , VER KKTC KİMLİĞİNİ, VER KKTC - TC PASAPORTLARINI GERİ, VAZGEÇ MEHMETÇİĞİN SENİ KORUMASINDAN , git “ KIBRIS CUMHURİYETİ TOPRAKLARINDA yaşa. Daha fazla açtırma, yediğin haltların bilinmediğini sanma..
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