  • BIST 1.351,590
  • Altın 495,22
  • Dolar 8,5800
  • Euro 10,0850
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKACoronavirus: İsrail Kıbrıs'a seyahati yasaklıyor

Özer Kanlı: "KKTC bir işe yaramaz, yasal değildir” diyorsan , VER KKTC KİMLİĞİNİ

» »
BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Özer Kanlı KKTC kimlik ve pasaportlarını iade etsinler...
Özer Kanlı: "KKTC bir işe yaramaz, yasal değildir” diyorsan , VER KKTC KİMLİĞİNİ

BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Özer Kanlı KKTC kimlik ve pasaportlarını iade etsinler...,

İşte açıklama;

VURGULU- YORUM: Eğer sen “ önemli ve geçerli olan KIBRIS CUMHURİYETİDİR, KKTC bir işe yaramaz, yasal değildir” diyorsan , VER KKTC KİMLİĞİNİ, VER KKTC - TC PASAPORTLARINI GERİ, VAZGEÇ MEHMETÇİĞİN SENİ KORUMASINDAN , git “ KIBRIS CUMHURİYETİ TOPRAKLARINDA yaşa. Daha fazla açtırma, yediğin haltların bilinmediğini sanma..

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dikkatsizlik kaza getirdi25 Temmuz 2021 Pazar 10:56
  • Tatil bitiyor25 Temmuz 2021 Pazar 10:02
  • 25 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti!25 Temmuz 2021 Pazar 09:51
  • Arıklı:"İçimizdeki Teslimiyetçiler böyle diyorsa, demek ki doğru yoldayız."25 Temmuz 2021 Pazar 09:46
  • Önal:Hatır çeki, pimi çekilmiş saatli bir bombadır25 Temmuz 2021 Pazar 09:34
  • Yer yer sağanak yağmur bekleniyor25 Temmuz 2021 Pazar 09:28
  • Girne Dağ Yolunda Feci Kaza! Kazada yaralıların isimleri açıklandı24 Temmuz 2021 Cumartesi 18:26
  • Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 23 Temmuz tarihli açıklamasına ilişkin KKTC Cumhurbaşkanlığı Değerlendirmesi yayınladı24 Temmuz 2021 Cumartesi 18:24
  • 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda okçuluk karışık takımı 4'üncü oldu24 Temmuz 2021 Cumartesi 18:02
  • Mete Hatay: İki Yılda birbiriyle çelişkili üç tarz-ı siyaset24 Temmuz 2021 Cumartesi 16:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti