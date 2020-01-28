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Özer Kanlı: UBP-HP hükümeti kırık dökük kuruldu, bana göre sonrası da hep kırık dökük gitti"

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UBP MYK üyesi Özer Kanlı'dan çok tartışılacak yazı....
Özer Kanlı: UBP-HP hükümeti kırık dökük kuruldu, bana göre sonrası da hep kırık dökük gitti"

İşte o köşe yazısından satır başları ;

Kanlı, "Evet, o günlerde şimdi adını yazmak istemediğim, 1 Haziran 2019 öncesinde bana ve Ersin beye çok yakın olan ancak HP’ye geçen, Kudret beyle de bağlantısı olan bir kişi ile hükümet kurulması konusunu da 2020 yılı Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimini de konuştuk. şu andaki durumunu bizzat içinde yaşayarak gördüğüm UBP asla, “Kudret Özersay’ın adaylığını destekliyoruz, biz aday göstermeyeceğiz” diyemez, demez.

-Ersin bey aday olmasa dahi parti başka birini çıkarır. Ama eğer, hükümet kurulması sürecinde Kudret bey UBP’lilerin sempatisini kazanır, hükümet sürecinde bunu devam ettirir, halkın nabzı Kudret beyin Cumhurbaşkanı olması yönünde atarsa,  bu da kamuoyu yoklamalarına yansırsa, o zaman iş değişir…

-Ama ya tersi olursa, yani Ersin bey öne çıkarsa, Kudret beyin Cumhurbaşkanı olma şansı bulunmadığı saygın, kabul gören, iki partinin de tamamdır diyeceği bir şirket tarafından ortaya konulursa siz ne yapacaksınız? Kudret bey ve HP Ersin Tatar beyi destekleme, aday göstermeme, yoluna gidebilir mi?

-Çok samimi olarak yazıyorum o arkadaş o anda aynen şunu söyledi “ Evet, tamamdır. Öyle olacak ama şimdiden sesini çıkarma. Gün gelecek bu olacak ama şimdiden bunu dillendirme”…

Ancak hükümetin kurulması sürecinde bu arkadaş çok yanlış işler yaptı… UBP-HP hükümeti çok güzel bir şekilde kurulacakken kırık, dökük kuruldu.

Bana göre sonrası da hep kırık dökük gitti" ifadelerini kullandı

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