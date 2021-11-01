Özer Kanlı’dan ilk yorum geldi!

UBP’nin yeni başkanı Faiz Sucuoğlu’nun kendisini görevden aldığı haberlerini öğrenen UBP’nin ağır toplarından Özer Kanlı sosyal medya sayfasından ilk yorumu yaptı.
Kanlı, “GÜLÜ-YORUM” şeklinde bir post paylaştı…
UBP’nin yeni başkanı Faiz Sucuoğlu’nun kendisini görevden aldığı haberlerini öğrenen UBP’nin ağır toplarından Özer Kanlı sosyal medya sayfasından ilk yorumu yaptı.
Kanlı, “GÜLÜ-YORUM” şeklinde bir post paylaştı…
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