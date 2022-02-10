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Özeralp: Bugüne Kadar 83 Kıbrıslı Türk Donör İlik/Kök Hücre Bağışında Bulundu. Bu Bizler İçin de Gurur

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Özeralp: Bugüne Kadar 83 Kıbrıslı Türk Donör İlik/Kök Hücre Bağışında Bulundu. Bu Bizler İçin de Gurur
Özeralp: Bugüne Kadar 83 Kıbrıslı Türk Donör İlik/Kök Hücre Bağışında Bulundu. Bu Bizler İçin de Gurur

Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatörü Servet Özeralp, bugüne kadar 83 Kıbrıslı Türk donörün, gönüllü olarak ilik/kök hücre bağışı yaparak, hastaları hayata bağladığını kaydetti.

2000 yılından bu yana Kemal Saraçoğlu Vakfı ve Karaiskakio Vakfı iş birliğiyle gönüllülerden Dünya İlik Bankası için numuneler alındığını anımsatan Özeralp, 18-45 yaş arası KKTC kimlik kartına sahip, daha önce bu amaç için örnek vermemiş sağlıklı bireylerden kan veya tükürük örneği alındığını belirtti.

Servet Özeralp, hem ülkede hem de dünyada ilik/kök hücre nakli ihtiyacı olan hastalara yardım eli uzattıklarını söyleyerek, bugüne kadar 83 Kıbrıslı Türk donörün, gönüllü olarak ilik/kök hücre bağışı yaparak hastaların hayata tutunmasını sağladığını belirtti.

“Bu vakıf olarak bizler için de gururdur” diyen Özeralp, salgın dolayısıyla örnek alımlarının 72 saatlik negatif antijen/PCR test sonucu ibrazıyla devam ettiğini hatırlattı.

Dünya İlik Bankası donör arşivine kayıt olan 6 gönüllü bağışçının, geçtiğimiz aylarda uyum gösterdikleri hastaları için kök hücre, lenfosit ve kemik iliği bağışı yaptıklarını anımsatan Özeralp, Sultan Suay, Erol Başarır, İsmet Aşkın, Eylem Sertel, Asuman Kaplan ve Kemal Dinçli’nin hastalara ve ailelerine umut ışığı olduğunu vurguladı.

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