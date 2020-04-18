  • BIST 98.180
  • Altın 375,310
  • Dolar 6,9239
  • Euro 7,5357
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Özersay: 10 adet solunum cihazı geliyor

» »
Özersay: 10 adet solunum cihazı geliyor
Özersay: 10 adet solunum cihazı geliyor

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Mersin’den 10 adet solunum cihazı geleceğini açıkladı. Özersay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Mersin Başkonsolosuyla görüşme gerçekleştirdiğini kaydederek, “10 adet solunum cihazımız bu akşam Mersin’den Toros gemisi ile yola çıkıyor, bir aksilik olmazsa yarın ülkemizde olacak” dedi.

Özersay, “hükümet olarak daha önce 50 adet solunum cihazı için ihaleye çıkıp sonuçlandırmıştık, bu 10 solunum cihazı daha önce ihale edilenlerden. Kalan 40 adet de peyder pey ülkemize gelecek” diyerek, 7 adet yeni solunum cihazının daha önce Sağlık Bakanlığı tarafından kurulduğunu ve hizmete sokulduğunu da anımsattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akıncı’dan Paskalya mesajı18 Nisan 2020 Cumartesi 13:42
  • İskele Belediyesi’nden 23 Nisan’a Özel Etkinlik: Şiir, Duygu Ve Düşünceni ifade eden videonu çek, gönder yayınlayalım18 Nisan 2020 Cumartesi 12:35
  • Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası(KTDTO)’dan Açıklama18 Nisan 2020 Cumartesi 12:21
  • Amcaoğlu: İnternet ücretlerine yüzde 30 zam iddiası asılsızdır18 Nisan 2020 Cumartesi 12:19
  • Milliyetçi Demokrasi Partisi(MDP) 2000 adet covid -19 tanı kitini Sağlık Bakanlığına teslim ettiklerini açıkladı18 Nisan 2020 Cumartesi 12:14
  • MDP'den Sağlık Bakanlığı'na 2000 kutu COVİD-19 tanı kiti18 Nisan 2020 Cumartesi 11:50
  • Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği: “Akıncı’yı protesto edip istifaya davet ediyoruz”18 Nisan 2020 Cumartesi 11:48
  • Kıbrıs Türk Üroloji Derneği Tellaloğlu İçin Taziye Mesajı Yayımladıı18 Nisan 2020 Cumartesi 11:46
  • Karpaz Koordinasyon Komitesi Görevini Tamamladı18 Nisan 2020 Cumartesi 11:10
  • Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP-YG)’Açıklama: Cumhurbaşkanlığı ile hükümet sağlık konularında işbirliği yapmalı18 Nisan 2020 Cumartesi 11:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti