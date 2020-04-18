Özersay: 10 adet solunum cihazı geliyor

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Mersin’den 10 adet solunum cihazı geleceğini açıkladı. Özersay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Mersin Başkonsolosuyla görüşme gerçekleştirdiğini kaydederek, “10 adet solunum cihazımız bu akşam Mersin’den Toros gemisi ile yola çıkıyor, bir aksilik olmazsa yarın ülkemizde olacak” dedi.

Özersay, “hükümet olarak daha önce 50 adet solunum cihazı için ihaleye çıkıp sonuçlandırmıştık, bu 10 solunum cihazı daha önce ihale edilenlerden. Kalan 40 adet de peyder pey ülkemize gelecek” diyerek, 7 adet yeni solunum cihazının daha önce Sağlık Bakanlığı tarafından kurulduğunu ve hizmete sokulduğunu da anımsattı.