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Özersay 11. Büyükelçiler Konferansı’na katılmak üzere Ankara’ya gitti

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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 11. Büyükelçiler Konferansına katılmak ve konferansta konuşma yapmak üzere Ankara’ya gitti.
Özersay 11. Büyükelçiler Konferansı’na katılmak üzere Ankara’ya gitti

Özersay, Kıbrıs konusu ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili konuşma yapacak.

11. Büyükelçiler Konferansı’nın resmi açılışı bugün, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yapacağı konuşmayla başlayacak.
 

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