Özersay 19 Mayıs nedeniyle mesaj yayımladı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Özersay mesajında “Bir ulusu ayağa kaldırmak, sömürgecilere karşı gerçek bir bağımsızlık mücadelesine inandırmak, yokluk ve yoksulluk koşullarından birlik olup topyekün bir savaşa girmek için harekete geçirmek herkesin harcı değildir.

Bağımsızlık karakterinin ayrılmaz bir parçası olan Yirminci Yüzyılın en önemli lideri ve ilerici devlet adamı Mustafa Kemal ATATÜRK’ü saygı ve rahmetle anıyorum. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun” dedi.