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Özersay: 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimi kritik bir eşiktir

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Başbakan Yardımcısı ve Dışışleri Bakanı Kudret Özersay, 2020 Cumhurbaşkanlığı seçiminin kritik bir eşik olduğunu belirterek, “Bu seçim sıradan bir seçim değil, oldukça önemlidir. İyi anlamda bir kırılma noktası olacak” dedi.
Özersay: 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimi kritik bir eşiktir

Başbakan Yardımcısı ve Dışışleri Bakanı Kudret Özersay, 2020 Cumhurbaşkanlığı seçiminin kritik bir eşik olduğunu belirterek, “Bu seçim sıradan bir seçim değil, oldukça önemlidir. İyi anlamda bir kırılma noktası olacak” dedi.

Cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağına ilişkin soruyu da yanıtlayan Özersay, “Değerlendirme yapmaya devam ediyoruz. Şahsen ben ve partim bir karar vermedik. Vatandaşın beklentisi, Kıbrıs Türk halkının hassasiyeti, eğilimi ve yöneliminin ne olduğu konusunda nabız yokluyoruz. Tüm bunlar kararımızı almada etkili olacak” şeklinde konuştu.

BRT’de katıldığı 45+ programında konuşan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, cumhurbaşkanlığı seçimi ve adaylık konusunda açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yardımcısı Özersay, “Bu ülkeye parlamenter sistem içinde bir görevde mi yoksa cumhurbaşkanlığı görevinde mi daha fazla hizmet verebilirim” sorusu üzerinden bir değerlendirme yapacağını söyledi.

Özersay, 2020 Cumhurbaşkanlığı seçiminin kritik bir eşik olduğunu da belirtti.

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner’in “sağda birlik” çağırısı ile ilgili soruyu da yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Özersay, “İçerikte uzlaşmak önemli. Ülkenin menfaati, halkın yararı göz önünde bulundurularak; illa ki sağda değil ama belirli bir politikada birlik sağlanabilir” şeklinde konuştu.

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