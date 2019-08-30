Özersay 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı yayımladı

Özersay, bağımsız bir devlet sahibi olabilmek için Anadolu insanının çok büyük bedeller ödediğini anımsattı.

Özersay sosyal medyadan yayımladığı mesajında, “Başklarının boyunduruğu altında olmayan bağımsız bir devlet sahibi olabilmek için Anadolu insanı çok büyük bedeller ödedi. Bu cesareti gösterip liderlik eden Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK’ü ve silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.” İfadelerini kullandı.