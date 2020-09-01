Özersay: ABD’nin kararı bölgenin istikrarı ve barışı açısından bir hayal kırıklığıdır

Özersay, “Kıbrıs sorununun çözüm çabalarını sekteye uğratmamak gerekçesiyle yürürlüğe konulan silah ambargosunu kaldırmak ne anlama geldiğini herkesin çok iyi düşünmesi gerekir. Kıbrıs Rum siyasi liderliğinin bu şekilde sırtının sürekli olarak sıvazlanması maalesef Doğu Akdeniz Bölgesi’nde tek yanlı ve haklarımızı gasp etmeye dönük tutumunda daha da ısrarcı olmasına yardımcı olacaktır” ifadelerine yer verdi.

Özersay, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Mevcut şartlarda dahi bizimle devleti, yönetimi ve zenginliği paylaşmaya yanaşmayan Kıbrıs Rum liderliğinin bu saatten sonra bu konuda daha da katı bir tutum içerisinde olacağını görmek gerekir. Adil olmayan, uyuşmazlığın taraflarından sadece bir tanesini destekleyen çok sayıda yanlış karara tanıklık ettik bu coğrafyada. ABD’nin silah ambargosu konusunda almış olduğu bu son karar da bunlardan sadece bir tanesi olacak ama bölgedeki hak ve menfaatlerimiz için bizi mücadelemizden bir an için dahi vazgeçiremeyecek.”