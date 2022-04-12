HP Lideri Kudret Özersay Pembe Paşaoğulları'nın sunduğu BRT ekranlarındaki 18. saat programına katıldı.

Özersay açıkladı Belediyeler Reformunda 5 siyasi parti uzlaşıya yakın...

UZLAŞI YAKIN

“Uzlaşmaya yakın olduğumuzu düşünüyorum” diyen Özersay, HP olarak duruşlarının net olduğunu vurguladı.

Kudret Özersay, toplantının yerel seçimin tarihine yönelik olmadığını da aktararak, “Seçim ne zaman olacak toplantısı değildi, reformu birlikte yapabilir miyiz ve nasıl yaparız, bu konuyu görüştük” dedi.

PARTİLER DEĞERLENDİRECEK

5 siyasi partinin kendi içlerinde konuyu değerlendireceklerini aktaran Özersay, “Siyasi partiler bunu onaylayabilirse bir ortak komite çerçevesinde hükümet ve muhalefet yoğun bir çalışma dönemine girebilir” ifadelerini kullandı.