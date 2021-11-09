Özersay açıkladı... HP karma oyun kaldırılmasına karşı çıktı!

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, BRT’de yayınlanan ‘Burası Önemli’ isimli programa konuk olarak açıklamalarda bulundu.

Seçim ve Halkoylaması Yasası için kurulan Ad-Hoc komiteye de değinen Özersay, komitenin seçim takviminin başlayacağı zaman olarak gösterilen 25 Kasım’a kadar çalışacağını belirtti. HP lideri Özersay, komite kararların oy birliğiyle alınacağını, oy birliği sağlanmazsa seçim yasasının değişmeyeceğini belirtti.

‘Karma oy’la ilgili de görüşlerini paylaşan Özersay, karma oyun seçmen ve bireylerin özgürlüğü olduğunu belirtti. Herhangi bir partiye mühür vurmak istemeyen seçmenlerin olduğunu ifade eden Özersay, “Özgürlüklerin kısıtlanması veya kesilip atılması doğru değil” dedi. Özersay, karma oyun basitleştirilebileceğini dile getirerek, “İlçelerdeki en az, en çok kuraları kaldırılabilir” dedi.