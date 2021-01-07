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Özersay: "Ağustos 2020'de yeni bir devlet malı kiralandı mı?"

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Halkın Partisi (HP) Lefkoşa Milletvekili Kudret Özersay, 2020 Ağustos ayında, Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde yeni bir kiralamanın yapılıp yapılmadığını sordu
Özersay: "Ağustos 2020'de yeni bir devlet malı kiralandı mı?"

Hükümete kira sözleşmeleri hakkında sorular yönelten Halkın Partisi (HP) Lefkoşa Milletvekili Kudret Özersay, 2020 Ağustos ayında, Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde yeni bir kiralamanın yapılıp yapılmadığını sordu.

Eğer böyle bir şey varsa bunun hukuka aykırı olduğunu anlatan Özersay şöyle dedi; 

“Hükümette iken kira sözleşmelerinin uzatılması konusunda ya yeniledik veya uzattık ama yeni sözleşme yapıp da hazine mallarını kiralama yoluna gitmedik. Bunun önemli bir sebebi var: 2016’daki ihale yasası, aynı zamanda hazine mallarının devlet tarafından kiralanmasını da ihale kapsamına alıyor. Yani devletin kontrolündeki malların da… Hükümetteyken keyfi bir biçimde devlet arazileri de kiralanmasın dedik bu kapsamda… Kriter olsun, dedik. Başbakan Yardımcısı olduğumda tasarıyı hazırladık ve meclise sevk ettik. Yeni hükümete bu tasarıyı yürürlüğe koyarak yeni kiralamaların yapılmaması gerektiğini ifade etmiştik. Olgun Amcaoğlu da bunu teyit etmişti. Bana 7 Ağustos 2020 tarihinde kiralama bilgisi geldi. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimleri döneminde… Yeni bir kiralama bu... Üstelik de bakan talimatı ile yapılmış olduğu anlaşılıyor. Bunun teyid edilmesini istiyorum. Eğer böyle bir şey olduysa akla su soru geliyor: daha önce (ki hükümet döneminde) yapılan bir başka kiralamanın hukuka aykırı olduğu tescillendi. Devletin zarara uğratıldığı ifade edildi. Maliye teftiş raporunda… Bu varken nasıl olurda yeni bir kiralama yapmıştır aynı bakanlık? Bunu soruyorum hükümete…”

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