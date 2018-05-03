  • BIST 104.446
  • Altın 176,535
  • Dolar 4,1981
  • Euro 5,0350
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

Özersay, Akıncı'nın Guterres açılımını basından öğrendik

»
Özersay, Akıncı'nın Guterres açılımını basından öğrendik
Özersay, Akıncı'nın Guterres açılımını basından öğrendik

İşte  o açıklama;

Devletin kurumları arasında işbirliği ve diyaloğun önemine inanırım. Bu nedenledir ki Dışişleri Bakanlığı görevine geldim geleli bu doğrultuda hareket etmeye çalıştım. Önce doğal gaz aramaları bağlamında perde gerisinde yürüttüğüm görüşmelerin her aşamasında hem sayın Başbakana, hem de sayın Cumhurbaşkanına önceden de, adımlarımızı atarken de bilgi verdim. KKTC’de yaşayan Maronit ve Rumlara gönderilen mallara uygulanan gümrüğün kaldırılması ve yeni bir uygulamaya geçilmesi konusunda da aynı yaklaşımı devam ettirdim.

Kaç gündür basın mensuplarının soruları, röportaj talepleri oldu, kabul etmedim. Kıbrıs Türk tarafının pozisyonuna halel gelmemesi için bu aşamada çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ancak en azından şunun bilinmesini isterim: Dışişleri Bakanı olarak benim ve bildiğim kadarıyla da genel anlamda hükümetimizin, içerisinde türlü yapıcı muğlaklıklar bulunan ve herkesin kendine göre yorumladığı bir belgeyi Sayın Akıncı’nın “stratejik bir paket anlaşma” olarak ilan etmeyi önereceğine dair önceden bir bilgimiz olmadı. Üzülerek söylemeliyim ki biz bunu basından öğrendik.

Daha önce sayın Cumhurbaşkanı’nın kendisinin defalarca dile getirdiği şekilde Kıbrıs Rum tarafında bir zihniyet değişikliği olmaksızın, İsviçre’de başarısızlığa uğrayan bir sürece ait olan böyle bir kağıdın, nasıl olup da “kaldığı yerden aynen devam” noktasına sürüklenmemize yol açmayacağını bizzat sayın Cumhurbaşkanından duymayı isterim açıkçası. Ve umarım bu sabah yapacağımız görüşmede bu konularda sayın Cumhurbaşkanı bizi aydınlatır.

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Eroğlu'ndan Akıncı'ya Guterres Belgesi eleştirisi02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:08
  • Anastasiadis Akıncı'nın çağrısına ne dedi?02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:18
  • Özersay, çözümün anahtarını Cumhuriyet'e anlattı... 'Paylaşma yerine işbirliği modeli'02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:18
  • BM Kıbrıs'a temsilci atayacak iddiası01 Mayıs 2018 Salı 19:29
  • İşte Akıncı'nın Anastasiadis'e stratejik belgeyi kabul edelim dediği Gutteres belgesi30 Nisan 2018 Pazartesi 15:25
  • Son Dakika: Akıncı'dan Anastasiadis'e tarihi çağrı... Gutteres Belgesini stratejik anlaşma olarak onaylayalım30 Nisan 2018 Pazartesi 14:57
  • Tatar:En gerçekçi çözüm “Avrupa Birliği çatısı altında iki devlet"28 Nisan 2018 Cumartesi 17:00
  • Kiprianu: "Başkan ile görüş ayrılığımız var fakat gerginlik yaşamadık"28 Nisan 2018 Cumartesi 11:46
  • Çavuşoğlu: "Adadaki siyasi eşitlik gerçeği asla değişmeyecek"27 Nisan 2018 Cuma 15:36
  • ENI CEO'su: "3. Parseldeki haklarımı terk etmeyeceğim"26 Nisan 2018 Perşembe 09:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti