Özersay: Aldığımız tedbirler devam ediyor, OHAL yok

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, OHAL ilan edileceği yönünde çıkan haberleri yalanladı. Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Özersay, hükümetin aldığı tedbirlerin devam ettiğini vurguladı.
Özersay’ın açıklaması şöyle:
Bu akşam olağanüstü hal (OHAL) ilan edileceğine dair yayılan haber gerçeği yansıtmamaktadır, doğru değildir. Bu ana değin almış olduğumuz tedbirler aynen devam etmektedir.
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